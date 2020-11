Krajský zastupitel končí, nesmí současně vést školu. V obcích to nevadí

„Podle zákona o krajských volbách jsem jako ředitel krajské školy ve střetu zájmů. Nechápu, proč na komunální úrovni mohou být ředitelé škol a dalších městy a vesnicemi zřizovaných příspěvkových organizací členy obecních zastupitelstev, ale na krajské úrovni to možné není. Přitom jde o úplně stejný problém,“ zhodnotil Petr Procházka.

Původně byly podmínky v obou případech v zákoně nastavené stejně, když platilo, že statutární zástupci obecních ani krajských příspěvkových organizací nemohli mít současně křeslo v příslušném zastupitelstvu.

Později to sice změnila novela zákona, ovšem pouze ve vztahu k obecním zastupitelstvům – střet zájmů byl u statutárních zástupců příspěvkových organizací obcí odstraněn.

Například v Přerově je tak zastupitelkou ředitelka jedné z městských základních škol Věra Václavíčková (Trikolóra). A podobných případů je napříč Olomouckým krajem víc.

„Stejně by tato věc měla být ošetřena také na úrovni krajů. Není jediný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Naopak si myslím, že ke sjednání jakékoli výhody má daleko víc příležitostí zastupitel obce, který je ředitelem obecní příspěvkovky,“ porovnal Procházka.

Stížnost už mandát nezachrání

Chce proto, aby celou věc řešil Ústavní soud, který může na základě jeho stížnosti daný právní předpis mimo jiné i zrušit.

„Šetření ústavních stížností se však táhne dlouho, takže můj mandát to už nezachrání. Bude ale dobré vyřešit tuto nelogičnost jednou provždy, aby se už neopakovala,“ řekl ředitel hotelové školy.

Procházkův nadřízený, šéf krajského odboru školství Miroslav Gajdůšek, má na tento případ stejný názor.

„Je potřeba to narovnat, protože takto koncipovaná zákonná úprava je diskriminační. Nemá jakékoli opodstatnění,“ je přesvědčen Gajdůšek.

Je velká šance změnu prosadit, míní advokátka

Rozdílné pojetí střetu zájmů na krajské a komunální úrovni hodnotí jako problém také Asociace krajů České republiky.

„Určitě to může být podnětem ke komisi Rady Asociace krajů České republiky pro veřejnou správu a legislativu. Poslední slovo ale stejně bude mít Poslanecká sněmovna, která by musela novelizovat příslušný zákon,“ uvedl šéf krajské asociace a liberecký hejtman Martin Půta.

Podle něj pak není žádný rozdíl mezi ředitelem krajské nebo obecní školy. „Na místní úrovni může být naopak vliv ředitele školy výrazně větší než na úrovni kraje,“ doplnil.

Advokátka Jana Hamplová, která se specializuje na oblast samospráv, míní, že Procházka má v tomto případě velkou šanci dosáhnout změny.

„Právní úprava střetu zájmů by měla být stejná jak u obcí, tak u krajů, protože obojí je samospráva. Pokud je to odlišné, je tam nerovný přístup. To, že je krajský zastupitel ředitelem krajské školy, by nemělo být důvodem, aby nemohl vykonávat zastupitelský mandát.“