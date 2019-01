VIDEO: Vlaku se za jízdy otevřely dveře podobně jako při tragické nehodě

Dveře se jednomu z vagonů rychlíku Slezan, který vyjel před jedenáctou hodinou z Brna do Bohumína, otevřely před jednou odpoledne během jízdy po Přerovsku.

„Seděl jsem v kupé těsně u dveří a ve chvíli, kdy nás minul protijedoucí vlak, se ozvala rána, jak se dveře otevřely. Zůstaly tak několik minut, dokud je spolucestující raději přímo za jízdy nezavřeli,“ popsal Bohumír S., který otevřené dveře rovněž natočil (celé jméno si nepřál zveřejnit, redakce jej však zná).

Podle svých slov otevření dveří v jedoucím vlaku nezažil poprvé, naposledy se tak ale stalo už před několika lety.

„Vím, že se to stává. Hned jsem si ale vzpomněl, jak si lidé stěžují, že se to pořád stává, tedy mimo další věci jako jsou padající šrouby, chrastící nápravy nebo prasklá kola. Ale samozřejmě i na tu smrt dítěte a následné soudy se zaměstnanci drah,“ doplnil. V regionu se případ otevření dveří vlaku za jízdy odehrál například i loni v únoru v pantografu, který vyjel z Olomouce.

Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského se dopravce snaží podobným situacím předcházet a věnuje jim zvýšenou pozornost.

„Veškeré zjištěné mimořádnosti toho typu vždy důkladně prověřujeme, aby se odhalila jejich příčina a byla přijata nápravná opatření. Také v tomto případě proběhne na základě získaných informací prošetření celého incidentu, i když ho cestující přímo nehlásili a sami dveře uzavřeli, takže personál o něm nevěděl,“ uvedl Šťáhlavský.

Dle svědka ovšem nebylo komu problém nahlásit. „Průvodčí byla zřejmě v jiné části vlaku, až do konce jízdy jsem ji pak už projít kolem neviděl,“ nastínil Bohumír S.

Dveře za jízdy sami nezavírejte, varuje dopravce

Dopravce uvádí, že součástí prošetření podobné události bývá například prohlídka vozů či výslech zaměstnanců.

„Popsaná situace totiž může mít více příčin, přičemž některé mohou být na straně zaměstnanců, jiné na straně techniky a zcela nelze vyloučit ani vliv cestujících, kteří mohou například s dveřmi manipulovat nesprávným či nepovoleným způsobem. Na základě toho jsou pak přijata opatření s cílem opakování mimořádné události eliminovat,“ shrnul mluvčí.

Statistiku nahlášených otevření dveří za jízdy společnost nevede. „Obecně jsou to ale ojedinělé případy. Problematice výpravy vlaků a správnému uzavření dveří věnujeme trvale zvýšenou pozornost včetně kontrol a zaměstnanci jsou poučeni a školeni ve správném postupu a jeho důvodech, a též o důsledcích pochybení. A to opakovaně a pravidelně,“ řekl Šťáhlavský.

Současně varoval, aby lidé v podobné situaci raději vyhledali vlakový personál, i když se nachází v jiné části soupravy, a nepokoušeli se dveře za jízdy sami uzavřít.

„Vlaková četa může zajistit bezpečné zastavení vlaku a uzavření dveří, případně přijme bezpečnostní opatření, například místo ohlídá či uzavře. Je také možné kontaktovat zákaznickou linku nebo tísňové linky, které předají informaci dopravci respektive provozovateli dráhy a vlak může být následně zastaven, ovšem v takovém případě dochází k časové prodlevě,“ nastínil.

Cestující podle něj mohou pomoci tím, že budou dočasně varovat případné procházející lidi, aby se k místu nepřibližovali.

„Pokud by hrozilo bezprostřední nebezpečí, lze v rámci jeho odvrácení také použít záchranou brzdu. S ohledem na rizika, která prudké brzdění přináší, by mělo jít ale opravdu jen o krajní situaci přímého ohrožení zdraví a života. Každopádně nedoporučujeme, aby se cestující pokoušeli za jízdy dveře sami zavřít nebo se k nim vůbec přibližovali, je to velmi riskantní,“ dodal mluvčí.

Špatně zavřené dveře se za jízdy otevřou, potvrdil pokus policie

Tragédie, kterou nynější situace připomněla, se stala 24. července 2016 odpoledne v rychlíku Galán, jenž vyjížděl z olomouckého hlavního nádraží. Na poslední chvíli do něj nastoupil ještě jeden cestující. Dveře ale zůstaly nedovřené a mechanismus zabraňující otevření za jízdy je proto neuzamkl.

Když pak vlak vyjel na volnou trať a zrychlil na 111 kilometrů v hodině, nápor vzduchu dveře otevřel. A to právě ve chvíli, kdy u nich stála dvouletá dívka, jejíž matka se v ten moment věnovala na blízké toaletě druhé dceři. Paradoxně šlo o vagon, v němž byl služební oddíl a pět kupé pro matky s dětmi.

Součástí několikaměsíčního vyšetřování, které policisté dokončili rok po tragédii, byl kromě několika znaleckých posudků i vyšetřovací pokus, který opakoval jízdu vagonu s nedovřenými dveřmi. Ten potvrdil, že se dané dveře při špatném zavření, kvůli kterému je následně bezpečnostní systém nemůže zablokovat, opravdu po dosažení kritické rychlosti otevřou.

Jak vypadalo podle vyšetřovatelů otevření dveří vlaku, kterými dítě vypadlo:

VIDEO: Dítě vypadlo z vlaku. Policie vysvětlila příčinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kvůli tragédii stanuly před soudem vlakvedoucí a průvodčí vlaku, které podle obžaloby nesly odpovědnost za to, že dveře po nastupujícím cestujícím zkontrolovaly pouze na dálku pohledem (podrobnosti o dění před tragédií čtěte zde) a kvůli tomu přehlédly, že nejsou správně zavřené.

Za to nejprve dostaly u okresního soudu osmnáctiměsíční podmíněné tresty se zkušební dobou dva roky, protože podle něj porušily důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání a provinily se usmrcením z nedbalosti.

Krajský soud, ke kterému se ženy odvolaly, je ale obžaloby zprostil s tím, že nebylo jednoznačně prokázáno, že za smrt dítěte nese odpovědnost právě vlakový personál. Ten podle senátu zachoval potřeboval míru opatrnosti. Soud navíc podotkl, že pokud by měl doprovod vlaku plnit vše přesně tak, jak nařizují předpisy, byl by velký problém, aby vlaky vůbec vyjely ze stanice.

Jak soud a účastníci kauzy okomentovali zprošťující verdikt

VIDEO: Soud zprostil vlakvedoucí i průvodčí obžaloby za tragický pád dívky z vlaku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opakování tragédie má podle Českých drah, které se už předloni s rodinou mimosoudně vyrovnaly a kromě přijetí odpovědnosti za nehodu jí zaplatily odškodné, zabránit mimo zvýšené kontroly dveří především světelná signalizace potvrzující jejich správné uzavření.

Díky ni cestující i vlakový personál ve starých vagonech, kterých ČD stále provozují několik stovek, na první pohled poznají, zda dveře nejsou skrytou smrtící pastí. Signalizace je podle dopravce instalována už na více než sedmi stovkách vozů, tedy naprosté většině těch, které jsou běžně nasazovány do provozu.