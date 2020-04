Neplnoletý mladík prodával drogy a vyloupil večerku, na soud počká ve vazbě

15:15

Pobyt za mřížemi si ještě před konáním soudu vyzkouší teprve sedmnáctiletý mladík, kterého nyní policisté obvinili z prodeje drog, a navíc to byl podle závěrů vyšetřování právě on, kdo na podzim s nožem v ruce vyloupil večerku. Soud ho poslal do vazby.