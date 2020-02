Místo peněz dostal mladík „jen“ pivo, dobrodince zkopal do bezvědomí

Bylo ráno 4. února, když muže na cestě do práce před šestou hodinou oslovil neznámý mladík. Chtěl půjčit peníze.

„Muž mladíkovi koupil pivo, ale peníze mu půjčit odmítl. Mladík tak muže sledoval do práce, v nestřeženém okamžiku ho zezadu praštil lahví do hlavy. Následoval brutální útok. Mladík muže kopal do hlavy a celého těla, dokud neupadl do bezvědomí,“ popsala policejní tisková mluvčí Tereza Neubauerová.

Agresor pak bezvládnou oběť prohledal a vzal muži peněženku, ve které byly kromě dokladů tři tisíce korun.

„Muž při útoku utrpěl mnohočetná zranění, musel být transportován do olomoucké fakultní nemocnice,“ doplnila mluvčí. Ještě ten samý den musel na operaci.

Pátrání zavedlo kriminalisty do Ostravy k dvacetiletému mladíkovi, po několika dnech ho zadrželi a převezli do Jeseníku. Nyní je obviněný ze zvlášť závažného zločinu loupež.

„Za ten mu v případě uznání viny hrozí až deset let za mřížemi. Vzhledem k tomu, že soudce akceptoval návrh na vzetí do vazby, je mladík nyní stíhán vazebně,“ dodala Neubauerová.