Jídelnu v Přerově zavalily děti na obědy zdarma, u školy jim přistaví novou

Základní škola ve stejnojmenné ulici dosud jako jediná vlastní výdejnu jídla nepotřebovala. Na obědy totiž chodila jen desetina z jejích 200 žáků, většina ostatních se stravovala doma. Proto docházely do centrální městské jídelny.

Poté, co řada dětí získala nárok na obědy hrazené státem, se ale počet strávníků zvýšil na víc než šestinásobek a na takový nával není městská jídelna stavěná.

„Problém nárůstu dětí, které docházejí do Zařízení školního stravování v Kratochvílově ulici, nebyl jediný problém. Potíže v prvních dnech nastávaly i s rodinnými příslušníky malých strávníků – zejména pak s rodiči, kteří děti do jídelny chtěli doprovázet, nezřídka i po nich dojídat jejich porce,“ popsala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

U obědů v městské jídelně museli zpočátku asistovat i romští strážníci městské policie.

„Více než týden tam působili asistenti prevence kriminality, kteří na místě řešili nejrůznější sociální nedostatky. Šlo například o halasné chování nebo lidi, kteří posedávali na schodech a blokovali vstup do jídelny. Situace se postupně zklidnila,“ uvedl šéf přerovských městských strážníků Omar Teriaki.

Oběd jako společenská událost

V devíti ročnících ZŠ Boženy Němcové je zapsáno 189 žáků, dalších 11 dětí chodí do přípravné třídy. Zatímco ještě loni mělo obědy zaplaceno sedmnáct až dvacet školáků, letos je jich podle ředitelky školy Ilony Bočinské ke stravování přihlášených 130.



Ne všichni ale mají obědy zdarma. „Z obědů se stala doslova společenská událost. Děti mají na krku šňůrky a na nich průkazky, vypadají jako parta novinářů. Asi 45 žákům, kteří neměli na stravování zdarma nárok, to bylo líto, a tak přiměli rodiče, aby jim obědy také zaplatili,“ popsala Bočinská.

Že obědy zdarma využila celá rodina, potvrdila v jednom případě. „Měli jsme maminku, která přišla do jídelny i s kočárkem a s dvěma malými dětmi. Další její dvě děti, které už chodí do školy, si chodily přidávat tak dlouho, dokud se nenajedli všichni. Byli ale upozorněni, že takto to nelze,“ vysvětlila ředitelka.

Nárůst strávníků není problém jen pro jídelnu, ale i pedagogy, kteří musejí uhlídat zástupy dětí přecházejících na cestě za obědy rušnou Palackého ulici. I kvůli jejich bezpečnosti se město rozhodlo investovat do zřízení výdejny jídla přímo ve škole Boženy Němcové.

„Děti nebudou muset nikam docházet a budou mít stejně podmínky jako děti v ostatních základních školách, které mají svou jídelnu. Náklady na úpravu budou v režii Zařízení školního stravování Přerov,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Kraj dotace na obědy pro děti zprvu odmítal kvůli administrativě

I když jídelna přímo ve škole bude velká úleva, její vedení bude muset změnit rozvrhy hodin, aby se třídy na obědech plynule vystřídaly.

„Do jídelny se nevejde víc než 30 dětí v jedné vlně. Musíme upravit rozvrh a prostřídat se tam po jedné nebo dvou třídách,“ plánuje ředitelka Bočinská.

Dotace na obědy pro děti ze sociálně slabých rodin poskytuje od roku 2016 ministerstvo práce a sociálních věcí. Olomoucký kraj se až do loňska odmítal do programu zapojit, hejtmanství ho považovalo za administrativně náročný a nesystémový. Přístup krajských radních tvrdě kritizovala opozice, především zastupitelka a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.

Od letošního školního roku se kraj projektu účastní. „Možnost zapojit se využilo 54 škol a obědy zdarma dostává asi 500 dětí. Vše se však teprve rozbíhá,“ sdělil vedoucí odboru školství krajského úřadu Miroslav Gajdůšek.

Obědy dětem z chudých rodin hradí i neziskové organizace, které na to pro změnu dostávají dotace od ministerstva školství.