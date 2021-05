Nemáme kde parkovat, stěžují si lidé ze zmodernizovaného sídliště

„Na základě požadavků velké části zdejších obyvatel žádám o prověření možnosti odstranit dopravní značky Obytná zóna a umožnit parkování v severní části Okružní ulice. Při revitalizaci sídliště došlo k rozšíření komunikace, a lidé nemají kde parkovat,“ stěžoval si před časem na prostějovské radnici předseda jednoho bytového spolku Jaromír Přikryl.

„Za domem je pouze pět míst, v domě je 40 bytů a většina obyvatel má motorové vozidlo. Týká se to i dalších částí sídliště,“ dodal.



Podle něho je situace na Šárce úplně odlišná od jiných prostějovských sídlišť, kde zaparkovaná vozidla často brání průjezdu záchranky, hasičů nebo svozu odpadků.

„Je to jiné než třeba na sídlišti V. Špály nebo A. Slavíčka, kde mezi domovními bloky není průjezdná komunikace. Aut stále přibývá, u nás občané často parkují i přes zákazy a jsou zbytečně pokutováni,“ upozornil.

Po revitalizaci Šárky podle místních mate už dopravní značení. „U vchodů je žlutá čára, nesmí se tam stát kvůli vozidlům integrovaného záchranného systému. Na začátku těchto úseků je vždy značka Zákaz stání a na konci Konec zákazu stání. Tím vzniká mylný dojem, že za touto značkou se stát smí,“ upozornil další z obyvatel sídliště Rostislav Matl.

Kontroloval dokonce projekt a matoucí značky tam byly. Chybu už prostějovský magistrát přiznal a přislíbil nápravu. „Jedná se opravdu o duplicitu dopravního značení. Požádáme majitele komunikace o nápravu,“ potvrdila referentka mediální komunikace na radnici Anna Kajlíková.

Obytná zóna na sídlišti zůstane i nadále

Odstranit ze sídliště Šárka značky Obytná zóna ovšem podle ní nepůjde.

„Uvedená oblast byla revitalizována na základě projednání s občany. Výsledné řešení je kompromisem mezi jejich požadavky a předpisy platnými v době přípravy projektu. Tam, kde je to možné, je parkování vozidel umožněno,“ tlumočila stanovisko odboru dopravy na prostějovském magistrátu Kajlíková.

„Je potřeba si také uvědomit, že musí být například zachována možnost příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Zrušením obytné zóny se nic nezíská,“ dodala.



Situaci s parkováním aut na Šárce kvůli stížnostem obyvatel nedávno prověřoval okrskový strážník městské policie. A motoristům dal naději.

„Páteřní jednosměrná komunikace ve vnitrobloku je dostatečně široká. Kvůli nedostatku parkovacích míst v této lokalitě bude zpracován návrh na doplnění vodorovného dopravního značení o značku Parkoviště,“ slíbila Kajlíková. Pokud by to prošlo, vzniklo by dalších 28 parkovacích míst.

Další dětská hřiště obyvatelé nechtěli

Obnova sídliště Šárka přitom trvala několik let a předcházela jí řada diskusí s tamními obyvateli. Město vybudovalo novou kanalizaci a sítě, zrekonstruovalo komunikace, chodníky, veřejné plochy a osvětlení, umístilo tam nové lavičky a obnovilo zeleň.



Už za revitalizace si obyvatelé stěžovali například na chybějící dětská hřiště nebo stojany na kola. Město kritiku rychle odmítlo.

„Při veřejných projednáních plánu revitalizace si občané odsouhlasili určité řešení. Dětské hřiště nikdo nechtěl před svým oknem, proto žádné nové nevzniklo, zachována byla pouze stávající. U každého vchodu je místo pro stojany na kola, ale je na každém společenství vlastníků, zda si je koupí, nebo ne,“ reagoval vedoucí odboru investic na radnici Antonín Zajíček.