Panda v zoo utekla na vysoký strom, slezla až po sprše z hasičské hadice

Soužití dvou samců pandy červené Françoise a Gerarda, kteří přicestovali do olomoucké zoo z Francie, bylo klidné pouze několik měsíců. Nedávno totiž začali soupeřit o to, kdo má dominovat, a François svého soka vyhnal z výběhu. Gerard utekl do výběhu kamzíků, kde se uvelebil na vysokém stromě. Dolů ho museli dostat hasiči.