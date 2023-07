Umělá inteligence je v endoskopii na úrovni předních lékařů, říká primář

„Problémy s trávením trápí každého druhého člověka,“ upozorňuje olomoucký odborník Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické – Fakultní nemocnice Olomouc a popisuje současné trendy v endoskopii.

Co si pod pojmem endoskopie vlastně představit? Kromě dlouhých hadiček, které nahánějí hrůzu...

Jsou to ohebné tenké trubičky, které se do trávicí trubice zavádějí buďto ústy, nebo opačným koncem. Umožňují prohlídku trávicího ústrojí uvnitř, v poslední době ovšem už i léčebné úkony. To znamená, že dnes pomocí těchto „hadiček, které nahánějí hrůzu“ zvládneme zákroky, které se dříve musely dělat operačně. Nazývá se to digestivní endoskopie.