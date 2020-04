Máj za dveřmi a stovky lidí míří do půjčoven lyží. Doteď je nešlo vrátit

Náporu lyžařů čelila v pondělí například půjčovna lyží Skimax v Olomouci, která půjčuje lyžařskou výbavu milovníkům zimních sportů nejen z regionu, ale i z celé republiky. Lyžaři dostali termín na vrácení vypůjčeného vybavení bez sankcí do 16. května, týká se to až několika tisíc lidí.

I samotná provozovna na svých stránkách avizuje, že zapůjčenou výbavu bude vracet extrémní množství lidí ve velmi krátkém termínu.

„Ode dneška již mají lidé možnost vybavení vracet, dnes jsme otevírali první den. Rozjíždí se to ve velkém, lidí je tady fakt hromada. Máme kolem pěti tisíc výpůjčních smluv,“ nastínil zástupce provozovny.

Půjčovna se na nápor kvůli vracení lyží a snowboardů připravila. Kvůli zachování co největšího bezpečí vybírají zboží její zaměstnanci na stanovištích umístěných na parkovišti před prodejnou; stanoviště jsou od sebe v rozestupu dvou metrů. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými rouškami i rukavicemi a se stejným apelem se obracejí na zákazníky.

Zástupci Skimaxu upozornili na to, že kvůli extrémnímu počtu vracejících nebudou až do 16. května zvedat telefony v prodejně ani v půjčovně.

Řada půjčoven už mívá na konci dubna zavřeno

Lyže mohou ode dneška vracet lidé i do olomoucké prodejny a půjčovny Repasport. V minulých letech bylo přitom v tomto období již veškeré lyžařské vybavení vráceno, nyní museli její zaměstnanci prodlužovat termíny.

„Půjčeno máme zhruba sto párů lyží. Běžně míváme otevřeno do konce dubna, nyní budeme mít otevřeno i v květnu. Lidé mají čtyři týdny na to, aby lyže přišli vrátit. Snažil jsem se to rozvolnit, kontaktoval jsem lidi, aby přišli i v květnu, že je na to více dní, tak doufám, že tady nebude hned nápor,“ řekl popsal zástupce Repasportu.

Několik set lyží zůstalo dosud ležet na chodbách či půdách také milovníkům lyžování, kteří si výbavu zapůjčili z přerovské prodejny a půjčovny Jankusport. S vracením tady pospíchat nemusejí, žádný termín jim zástupci půjčovny zatím nedali.

„Nechali jsme lidem zatím lyže doma, ať je nekumulujeme u nás na prodejně. Chceme tím eliminovat i riziko nakažení nás, zaměstnanců. Jde nám o to, aby vracení bylo co nejpomalejší a nejrozmělněnější. Když někdo přijde s lyžemi v ruce, tak je vezmeme, ale informovat zákazníky, aby nám to houfně vraceli, nechceme,“ řekl majitel provozovny Jaroslav Janků.

„Když to někomu doma vadí a zavazí, nechť to doveze. Ale nebazíruju na tom. Do zimy je času dost,“ dodal s úsměvem.