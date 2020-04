Cestovní ruch v Jeseníkách stojí, provozovatelé s nadějí vzhlížejí k létu

Například ztráta lázní Velké Losiny v podhůří Jeseníků činí za druhou polovinu března přes pět milionů korun. Obvykle vyhledávaný cíl turistů je poloprázdný, poslední pobyty už pouze dobíhají a další klienty nabírat nesmějí. Uzavřely i termální akvapark.

„Nejvíc tratíme kvůli uzavřenému akvaparku, kde jsme měli loni průměrnou denní návštěvnost kolem šesti set lidí. Pokud provoz lázní akvaparku nebude možné obnovit v květnu, budou velké problémy,“ obává se šéf lázní David Křepský.

Zastavené jsou například i exkurze na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, která patří k nejnavštěvovanějším zajímavostem v republice, za vstupné lidé utratí desítky milionů ročně.

Majitel lyžařského centra Kaste v Petříkově František Kaštyl každý rok po skončení zimní sezony montuje na sjezdovku letní bobovou dráhu. Chystá ji i letos, ač neví, zda ji vůbec spustí.

„Nikdo sice nedokáže říct, kdy omezující opatření kvůli koronaviru skončí. Já se ale chystám tak, abych mohl provoz bobové dráhy zahájit co nejdřív,“ říká.

O Velikonocích mívají plno, teď areál zeje prázdnotou

V Jeseníkách je hned několik areálů, které mají i letní provoz srovnatelný se zimou, třeba Kouty nad Desnou. Ve zbytku roku táhnou hlavně dlouhé trasy pro bikery vedoucí lesem i po sjezdovkách nebo nejdelší sjezd v republice pro koloběžky.

„Běžně otvíráme o Velikonocích, kdy už míváme plno. Teď nevíme, co bude a jestli vůbec bude letní sezona,“ popisuje šéf areálu Petr Marek.

Desítky zaměstnanců, které potřebuje celoročně, si ale zatím drží. „Musíme být připraveni kdykoli rozjet naplno,“ vysvětluje s tím, že léto je v kouteckém skiparku ekonomicky rovnocenné se zimou.

„Kouty jsou sice velký areál, ale pokud by se letní sezona vůbec nerozběhla, bylo by to vzhledem k závazkům pro nás likvidační,“ nastínil Marek.

Lidé ruší pobyty v dubnu i květnu a rezervují léto

Majitel penzionu a restaurace Kovárna v Horní Lipové Josef Sekula odhaduje, že za měsíc mimo provoz vykáže ztrátu 150 tisíc korun.

„Mám šest skvělých zaměstnanců, které si chci za každou cenu udržet. Musím platit energie, takže i když pomůže stát, ztráta bude velmi rychle narůstat. Pokud bude nouzový stav pokračovat tři měsíce, budu si muset půjčit aspoň půl milionu, abych vůbec přežil.“

Kompletně zavřený je od poloviny března rovněž Hotel Andromeda na Ramzové.

„Naštěstí to začalo až na sklonku jarních prázdnin, takže zima už byla v podstatě za námi. Teď je přece jen období, kdy lidé jezdí výrazně méně. Zlepšuje se to až o Velikonocích, což ale letos neplatilo,“ sdělil provozovatel hotelu Tomáš Malachta.

Propustil většinu personálu, nechal si jen dva lidi na nejnutnější práce. Věří však, že se zaměstnanci po uvolnění situace zase vrátí. Podle něj už klienti odhlásili všechny pobyty na duben i většinu května.

„Naopak už si někteří dělají rezervaci na prázdniny, kdy očekávají zlepšení situace. Pokud prázdniny klapnou, tak to nebude taková tragédie, jak to zatím vypadá,“ doufá Malachta.

Ztráta letí nahoru, duben ještě přežijeme

V „normálních“ časech nemá na jaře problém s ekonomikou ani velký horský penzion s restaurací Rejvíz sídlící ve stejnojmenné turistické oblasti.

„Zatím jsem nikoho nepropustil, zaměstnanci teď dělají práce, na které bych musel najmout firmy,“ popisuje provozní penzionu Zdeněk Herman.

„Teď ale počítám stále rostoucí ztrátu. Protože držím patnáct zaměstnanců a platím i další náklady, bude měsíční ztráta ve statisících.“

Prázdné zůstávají rovněž tři roubenky v Nových Losinách patřící rodině Kroupových.

„Ztráta už letí nahoru, od poloviny března do poloviny dubna bude zhruba 120 tisíc. Duben přežijeme, ale pokud bychom museli stát ještě v květnu, byl by už problém,“ tuší Ondřej Kroupa.

O letní pobyty bude zřejmě výrazně větší zájem

Podnikatelům v cestovním ruchu má pomoci cílená kampaň agentury CzechTourism, která chce turisty přesvědčit, aby pobyty nerušili, ale pouze posunuli.

„Pro cestovní ruch v Jeseníkách a okolí je to kritická situace. Podnikatelé nemohou mít, nikoli vlastní vinou, žádné příjmy, zato jim enormně rostou ztráty. Bohužel to nemohou ovlivnit,“ říká šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

„Nikdo nemůže mít takové rezervy, aby tohle vydržel dlouho. Stát by měl pomoci se mzdami zaměstnanců, zaplatit za ně sociální a zdravotní pojištění, odložit platbu DPH a daně z příjmů. To by podnikatelům pomohlo udržet se v krizovém režimu déle než týdny,“ míní.

Pokud se však krizový režim uvolní, očekává Rak velký boom v letních měsících.

„Jeseníky stojí hlavně na českých návštěvnících, takže se jich příliš výrazně nedotkne ani to, pokud budou nadále uzavřené hranice. Naopak Češi budou nejspíš muset trávit dovolenou v tuzemsku, takže zájem o letní pobyty v Jeseníkách bude zřejmě výrazně větší než v jiných letech,“ předpokládá Rak.