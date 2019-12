ČD dostaly krajské vlaky i díky slíbeným Stadlerům. Kdy vyjedou, není jasné

Na regionální železnice v Olomouckém kraji nasadíme dvanáct nadstandardně vybavených souprav Stadler GTW, slavnostně oznamovaly v průběhu letošního roku České dráhy. Starší vlaky státní dopravce nakoupil v Německu s tím, že je opraví a zmodernizuje. Cestující tak měli dostat vozy s novým čalouněním, informačním systémem nebo wi-fi.

Od té doby se stalo několik věcí. Například vyšlo najevo, že podmínky za obsluhování regionálních spojů, které kraj s ČD vyjednal, nepatří v rámci Česka zrovna k nejvýhodnějším. Přesněji, cena za takzvaný vlakokilometr bude jedna z vůbec nejvyšších. Následně také kraj odhlasoval zvýšení poplatku, kterým se budou na hrazení dopravy podílet jednotlivé obce.

A v neposlední řadě se už do Česka postupně přesunuly první z dvanácti německých souprav, za které ČD zaplatily 190 milionů korun. Náklady na modernizaci měly podle serveru Zdopravy.cz dosáhnout dalších 300 milionů korun.

Jenže podle informací, které MF DNES potvrdilo nezávisle na sobě několik zdrojů, u dopravce rychle zavládla značná nervozita. Stadlery jsou totiž v podstatně horším stavu, než s jakým ČD celou dobu počítaly.

„Ukázalo se, že jsou to tak trochu vraky a uvést je do požadovaného stavu bude asi nákladnější. ČD se nyní urputně snaží vlastními silami dát dohromady alespoň první dvě soupravy, přičemž do nich používá díly vymontované z ostatních Stadlerů,“ popsal MF DNES jeden ze zdrojů.

Funkční, ne modernizované

Podle dohody mezi ČD a Olomouckým krajem měly první Stadlery vyjet na koleje už touto dobou. To však padlo poté, co se do vyhlášeného tendru na modernizaci vlaků nikdo nepřihlásil. Firmy přitom, podle vyjádření ČD, o zakázku zprvu projevily zájem.

Podle dalšího zdroje MF DNES souvisela neochota vstoupit do tendru právě s tím, že by se firmám kvůli špatnému stavu souprav práce nevyplatila.

„Obratem jsme tedy zahájili tržní konzultace, jejichž výsledky nyní zapracováváme do nové zadávací dokumentace ve snaze vypsat předmětnou zakázku podruhé co nejdříve,“ uvedla již v září pro MF DNES Vanda Rajnochová z tiskového centra ČD.

Po necelém čtvrtroce se má situace takto: „Výběrové řízení na modernizaci jednotek Stadler se nyní připravuje a bude znovu vypsáno. Aktuálně zajišťujeme uvedení do provozu vlastními silami,“ sdělil mluvčí ČD Radek Joklík.

Právě příslib moderních a nadstandardně vybavených Stadlerů byl přitom jedním z důvodů, proč vůbec ČD získaly v Olomouckém kraji smlouvy na dopravní obslužnost.

„Z nabídek, co máme, zatím k tomu mají blízko České dráhy. Vzhledem k tomu, že nabídly tato vozidla. Jsme ujištěni, že pokud bude smlouva uzavřena, přijdou všechny do Olomouce a samozřejmě projdou rekonstrukcí. Od roku 2020 budou postupně nasazovány,“ nechal se před několika měsíci v médiích slyšet náměstek hejtmana Jan Zahradníček.

Kraj: Ve hře jsou sankce, nebo úprava ceny

Podle Joklíka není ale konkrétní termín nasazení souprav součástí uzavřené smlouvy.

„Smlouva o veřejné drážní dopravě v Olomouckém kraji přesné termíny nasazení jednotlivých jednotek neřeší. Tato skutečnost je dána tím, že ČD musejí při zprovoznění jednotek postupovat podle platné legislativy a nemohou zásadní skutečnosti související se zprovozněním jednotek ovlivnit,“ uvedl.

„ČD přesto přislíbily zprovoznit první dvě jednotky do konce ledna 2020 tak, aby následně mohly být nasazeny do provozu. Nasazení prvních jednotek se předpokládá v souboru Haná,“ dodal.

Prozatím ještě nejsou ani všechny Stadlery v Česku. „Polovina jich je v depech ČD a polovina by jich měla přijet v těchto dnech do České republiky. Je potřeba provést jejich přípravu na zprovoznění našimi lidmi,“ řekl Joklík.

Náměstek hejtmana Zahradníček MF DNES potvrdil, že Stadlery v lednu sice vyjedou, nicméně ČD zatím mohou zajistit pouze jejich funkčnost, nikoliv slibovanou modernizaci.

„Je to smluvně ošetřeno a bude to mít dopad na ČD. Neříkám, že to budou přímo sankce, ale bude se jednat o úpravě kalkulace ceny. Zatím jsou to věci v jednání,“ řekl.

„Nás celkem nezajímá, jak si to ČD udělají technicky, my jsme uživatelé. Pokud nevyjedou, bude se uplatňovat sankce,“ dodal.

Na to, aby vše bylo v pořádku, bude podle náměstka dohlížet Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje – KIDSOK.