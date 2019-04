Policie vyšetřuje útok na hnízdící labutí pár, samce útočník krutě zabil

Náhodný kolemjdoucí nahlásil nález mrtvého labutího samce s hlavou téměř oddělenou od těla v úterý odpoledne od rybníku mezi obcemi Příkazy a Hynkov. Na místě se nacházela i zraněná a vystresovaná samice, která byla následně převezena i s vejci do záchranné stanici v Pateříně.

„Myslím si, že by bez našeho zásahu uhynula. V úterý jsem jí i tak dával jen malou šanci na přežití, protože byla zřejmě škrcena, měla zranění a krvácela. Ale do druhého dne se hodně zlepšila a teď už máme naději, že by to mohla zvládnout,“ nastínil vedoucí záchranné stanice Ondřej Csik.

„Je už klidnější, lépe dýchá a ráno i něco málo snědla. Děláme všechno pro to, aby se z toho dostala a mohla být vrácena zpět do přírody. Dobrou zprávou navíc je, že mateřský pud má nadále, protože v izolaci na umělém hnízdě si pod sebe sama nahrnula zpátky vejce a pečlivě si je hlídá. Bohužel už jen čtyři, jedno se rozbilo, když se z nich u rybníka dostala,“ dodal.

Co se na místě přesně stalo a kdo na labutí pár zaútočil, to se nyní snaží vypátrat policisté, kteří zatím případ vyšetřují jako možný přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, za který lze uložit pokutu až půl milionu korun.

„Policisté prověřují všechny doposud získané informace a poznatky. Doposud se podařilo zjistit popis muže, který se na místě pohyboval a měl manipulovat s mrtvým samcem. Dotyčný byl středně vysoké štíhlé postavy, měl krátké špinavě blond vlasy a bylo mu mezi 25 a 35 lety,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

„Muž měl na sobě bundu tmavé barvy, přiléhavé černé kalhoty a na nich černé cyklistické kraťasy značky Silvini. Pohyboval se na dámském jízdním kole Olpran černo-červeno-šedé barvy, které bylo bez blatníků a vzadu s drátěným košíkem. Na sobě a na kole měl muž pověšeno několik batohů menší velikosti. Hovořil s přízvukem jako by šlo o cizince,“ dodala.

Lidé, kteří by měli k události nebo spatřenému muži jakékoliv informace je mohou předat prostřednictvím bezplatné linky 158.