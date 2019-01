Zničená stopa či mrtvý divočák. Jeseníky zažívají spory běžkařů s myslivci

Běžkaře třeba nedávno naštvali myslivci, kteří na jedné z nejoblíbenějších horských tras poničili při honu lyžařskou stopu auty a nechali u cesty zastřeleného divočáka.

„Jeli jsme s dětmi po značené běžkařské trase ze Skřítku směrem na Hvězdu a na Horskou chatu Rabštejn. Bohužel po projetí asi dvaceti terénních vozidel byla běžkařská stopa úplně zničená,“ popisuje událost z 28. prosince Petr Skoumal z Olomouce. Náladu běžkařů nevylepšil ani divočák ležící u cesty.

„Připadlo mi, že se nám myslivci z aut ještě vysmívají. Jezdit po lyžařských stopách mi přijde zvláštní. Byli jsme z toho otrávení,“ přidal Olomoučan Marcel Hejtmánek. Nechápe, proč projíždějící kolona terénních vozů divočáka neodvezla.

„Jelo tam i auto s vozíkem. Mohli zvíře naložit a vůbec by je to nezdrželo. Takhle to vypadalo, že je vůbec nezajímá,“ míní Hejtmánek.

Je potřeba vzájemná tolerance a komunikace, zní z kraje

Údržbu bílých stop v Jeseníkách zajišťuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které na ni přispívá 300 tisíci korunami. Dalších 800 tisíc dává Olomoucký kraj.

„Samozřejmě se nám to nelíbí, protože se to v zimě děje častěji na mnoha místech v Jeseníkách. Pokud někdo stopy rozjezdí, jsou to zbytečně vynaložené náklady. Na druhou stranu ale chápeme, že v lesích se hospodaří a loví,“ řekl šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Podobně vidí situaci Olomoucký kraj. „Dá se tomu předcházet v rámci koordinované údržby běžkařských stop pouze dobrou informovaností a vzájemnou domluvou při využívání lesních cest, které slouží i pro běžkařské trasy. V neposlední řadě je třeba vzájemné tolerance všech zúčastněných stran,“ sdělila krajská mluvčí Eva Knajblová.

Honitbu na Skřítku má pronajatou majitel šumperské nemocnice Martin Polach a hospodářem mysliveckého sdružení je Petr Kvapil.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že ač máme s majitelem pozemku uzavřenou smlouvu, využívají tuto část komunikace i turisté a v zimě běžkaři. V nejnavštěvovanější části honitby okolo Skřítku proto vůbec nelovíme,“ řekl Kvapil.

Běžkaři napadli myslivce rozvážejícího krmení, říká hospodář

Honitbu mohou myslivci užívat od 1. srpna vždy do 15. ledna následujícího roku. Tam, kde se 28. prosince lovilo, byly podle něj umístěny výstražné cedule, aby tam lidé nevstupovali. Běžkaři se v terénu pohybovali už v době, kdy byly cedule pryč.

„To, že viděli u cesty zastřeleného divočáka, neznamená, že jsme na něj zapomněli. Veškerou ulovenou zvěř ukládali a odváželi k tomu určení lidé,“ vysvětlil Kvapil. Podle něj je vše vždy o toleranci.

„Den před honem byl napaden běžkaři myslivec u rozcestníku na Hvězdě, když vezl krmení pro zvěř. Běžkaři si bohužel neuvědomují, že honitba není jen o lovech, ale především o ochraně a starání se o zvěř. To platí i v zimě,“ řekl.

Vlastníkem lesů kolem Skřítku jsou Lesy České republiky, které je pronajímají mysliveckým sdružením.

„Chápeme běžkaře, že chtějí mít upravenou a nerozježděnou stopu, ale na druhou stranu by měli chápat, že také myslivci mají své povinnosti. Nejen krmení zvěře, ale i tu, že při honech redukují stavy některých druhů zvěře, které se zde přemnožily a působí škody,“ uzavírá mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.