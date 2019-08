Ve Francii zemřel vozíčkář, který chtěl z Olomouce doputovat do Španělska

Úmrtí zakladatele spolku Trend vozíčkářů oznámili na facebookovém profilu organizátoři akce, která měla název Poutí k sobě. Cílem dvousetdenního putování Langera a jeho přátel mělo být pobřeží Atlantického oceánu nedaleko španělského Santiaga de Compostela, které bylo dříve považováno za konec světa.

„Chci ukázat, že život i s těžkým fyzickým handicapem může být pestrý a bohatý. Jen musíme najít to správné tlačítko pro vypnutí telenovely v televizi a začít si ji psát sami svou fantazií. Nevymlouvat se. Pak už je jednoduché přiložit ruce k dílu,“ řekl Langer novinářům při březnovém zahájení poutě.

Po celou cestu do Španělska jej střídavě tlačili a tahali jeho přátelé, kteří na výlet vyrazili bez doprovodného vozidla. Vše potřebné si nesli s sebou.

Langer zastával názor, že tělesný handicap není ani tolik o omezení, ale jde spíše o výzvu.

„Pokud mohu sloužit někomu jako inspirace, když má nějakou bolístku, že se mu něco v životě nedaří a on to přece dokáže, tak budu jedině rád. Je to přidaná hodnota k našemu putování,“ podotkl Langer, který byl upoután na vozíku kvůli svalové dystrofii.