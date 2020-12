VIDEO: Hydraulika v Olomouci přesouvá nad řeku třistatunový kus mostu

18:45

V Olomouci začalo nasouvání více než padesát metrů dlouhého a téměř tři sta tun těžkého kusu konstrukce mostu nad jedno z ramen řeky Moravy. Nový most zde po polovinách staví v rámci budování protipovodňových opatření, starý by totiž působil jako zúžení, který by komplikovalo snadné převedení větších záplav přes město.