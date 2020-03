Část Olomouce bude dva roky bez tramvají, rušný most půjde k zemi

1. etapa: 2. 3. 2020 – 14. 3. 2020



Místo tramvají budou jezdit výlukové autobusy ze zastávky Hlavní nádraží na náměstí Hrdinů, a to po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. máje, Denisova, Pekařská, 8. května. Obslouží přitom zastávky Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého.



2. etapa: 15. 3. 2020 – 14. 7. 2020

Výlukové autobusy pojedou místo tramvají od hlavního nádraží na náměstí Republiky přes ulice Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí a 1. máje. Obslouží přitom konkrétně tyto zastávky: Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, kde bude před městskou knihovnou točna autobusů. Část parkovacích míst tady proto bude zrušena.



3. etapa: 15. 7. 2020 – 29. 11. 2020

Výlukové autobusy začnou jezdit až na náměstí Hrdinů, a to po trase Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. Máje, Denisova, Pekařská, Zámečnická, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého a zpět ulicemi Legionářská, Studentská, Zámečnická a poté již ve stejné trase až k hlavnímu nádraží.

Obslouží při tom zastávky Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, U Sv. Mořice a Palackého. Zastávka U Sv. Mořice ve směru k nádraží bude umístěna u přenosného označníku v Zámečnické ulici.



4. etapa: 30. 11. 2020 – do ukončení stavby mostu přes Moravu v první polovině roku 2022

V této etapě město předpokládá, že mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a Žižkovo náměstí už budou jezdit tramvaje. Konkrétně oboustranné vozy linky číslo tři. Cestují se jich tady v pracovní dny dočkají co dvanáct minut, ve dnech pracovního klidu pojede co čtvrt hodiny. Obslouží zastávky Náměstí Hrdinů, U Sv. Mořice, Náměstí Republiky, U Dómu, Žižkovo náměstí.

Náhradní autobusová doprava už od hlavního nádraží jezdit nebude, naopak bude posílena doprava na třídě Kosmonautů, pojede tudy víc tramvají, na náměstí Hrdinů pak lidé budou moci přestoupit na tramvajovou linku číslo tři, která bude jezdit mezi náměstím Hrdinů a Žižkovým náměstím.



Zdroj: MmOl