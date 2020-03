Olomouc se připravuje na krušné časy kvůli koronaviru, už chystá škrty

Zastavení a odložení výstavby nebo přípravy projektové dokumentace se týká mimo jiné rekonstrukce ulice 8. května nebo prodloužení tramvajové trati na sídliště Nové Sady. Dále také plánovaných rekonstrukcí cest, stavby cyklostezky, budování autobusové zastávky a točny v Chomoutově či rozšíření kapacity mateřské školy Střední Novosadská.

„My jsme před týdnem začali tvořit odhady a ty mluvily o padesáti milionech, ale s nákupem ochranných pomůcek se obávám, že to může být v první vlně až dvojnásobek. A to je zatím jen hrubý odhad,“ uvedl pro MF DNES primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Finanční dopad se přitom nebude týkat jen radnice a magistrátu, ale také městských příspěvkovek a akciových společností.

„V první fázi jsme nechali vytvořit analýzu rizik, kdy jsme chtěli od těch institucí informaci, jaké mají rezervní fondy, ze kterých mohou v první vlně nahradit výpadky tržeb a příjmů. Potom samozřejmě v druhé vlně, jaké to pro ně může mít dopady v ekonomice,“ řekl Žbánek.

„Pro některé z těch institucí, které jsou z 90 procent závislé na příspěvku města a na tržbách, jako jsou filharmonie a divadlo, by přitom nějaký dlouhodobý výpadek, který by nebyl nahrazen městským rozpočtem, byl fatální,“ upozornil primátor.

Zda se nutné šetření projeví na počtu zaměstnanců městských firem a organizací, zatím primátor nechce předjímat.

„Z logiky věci lze usuzovat, že to tak nejspíše bude. Odpovědnost je na jejich managementu, aby přišel s nějakým řešením. My vytváříme limitní finanční rámec pro ty organizace a je na nich, aby se do něj vešly. Jestli najdou vnitřní zdroje, úspory či třeba použijí fondy na opravy nebo investice, to uvidíme,“ nastínil Žbánek.

Ulice 8. května i tramvajová trať mají zatím stopku

Město navíc musí samo počítat s možným snížením příjmů. Například v souvislosti s nařízením vlády bude nejspíše snižovat nájem u provozovatelů v městských domech.

„Už teď odhadujeme, že může jít o výpadky v řádech milionů korun. Nižší budou třeba i příjmy z hazardu, protože jsou zavřené herny. Také nemusí dojít k plánovanému prodeji některého městského majetku a podobně,“ uvedl Žbánek.

Rada města zároveň souhlasila s pozastavením druhé etapy výstavby tramvajové trati na Nové Sady.

„Práce pozastavujeme do podzimu, kdy budou známy přesnější odhady dopadů šíření nákazy koronavirem,“ uvedl náměstek primátora Martin Major (ODS).

Vedení města už navíc přinejmenším o týden posunulo začátek rekonstrukce ulice 8. května v centru města.

„Vyhodnocujeme, jestli stavební a další firmy nezasáhne personální výpadek, třeba kvůli uzavření hranic či oblasti Litovelska a Uničovska. Je to hrubý zásah do personálních kapacit těch firem a my nechceme rozkopat ulici a pak nemít záložní plán,“ vysvětluje primátor.

Opozice: Šetřit bude třeba, ale způsob škrtů budí pochybnosti

Vedení radnice nyní přistoupilo i ke zmrazení dotací, jejichž přidělení schválilo zastupitelstvo začátkem března. Peníze měly jít do sportu, kultury i cestovního ruchu.

„Zastavili jsme přijímání žádostí o průběžné dotace, tedy ty dlouhodobé programy. Rušíme veškerá usnesení, která byla na zastupitelstvu, a kolegové prověřují, jestli už nebyla uzavřena a odeslána nějaká dotační smlouva. Řada dotací byla navázaná na akce, u kterých už je jasné, že se nebudou konat a nepůjdou posunout. Budeme řešit, zda se budou vypisovat dotační tituly znovu, nebo jestli se ty dotace budou jen nějak upravovat,“ popsal Žbánek.

Výjimku podle něj tvoří sociální oblast. „Zde přezkoumáme jednotlivé dotace tak, aby směřovaly na podporu, která je bezprostředně nutná pro zajištění fungování poskytovatelů sociálních služeb,“ řekl primátor.

Podle opozičního zastupitele Tomáše Pejpka (ProOlomouc) jsou úspory a vytvoření rezerv nutné.

„Podporujeme to, výběr opatření ale vzbuzuje pochybnosti. Úspory v grantech by dopadly na desítky malých oddílů a organizací a postihly zaměstnanost v profesích už tak postižených krizí. Naproti tomu o škrtání v drahých marketingových smlouvách zatím není slyšet,“podotkl Pejpek, který bude žádat o projednání škrtů ve finančním výboru zastupitelstva.