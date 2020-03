Zubaři zavírají ordinace. Vrtat bez respirátorů nemůžeme, vzkazují

Ke kroku, o němž by před několika měsíci ani neuvažovali, přistoupili kvůli nedostatku ochranných pomůcek stomatologové v Olomouckém kraji. Jen od začátku tohoto týdne už desítky z nich zavřeli své ordinace.

Část zubařů se snaží pacienty ošetřovat v omezeném režimu, těch, kteří fungují v běžném provozu, je minimum. Uzavření ordinací se zřejmě nevyhnou ani mnozí praktičtí lékaři, kteří mají zásoby respirátorů a roušek jen na několik dnů.

Na střední Moravě podle předsedy Oblastní stomatologické komory Olomouc Ondřeje Procházky zavřelo do včerejška padesát ze tří set ordinací. Převážná většina z nich je z Olomoucka, další jsou z Přerovska a Bruntálska, které pod tuto oblast také patří.

„Jsou to lékaři, kteří mohou být nemocní, v karanténě nebo mají překážku v provozu. Kromě toho, že nemají ochranné prostředky, chybí jim také personál. Stává se, že nenastoupí sestra, protože pečuje o děti nebo bez ochranných prostředků odmítá pracovat,“ popsal Procházka.

On sám svou olomouckou praxi výrazně omezil, ale zatím nezavřel.

Zásobu ochranných pomůcek, mezi které počítá jen obyčejné roušky a rukavice, má asi na dva týdny provozu.

„Respirátor nemáme žádný, z dodávek státu máme něco slíbeno v týdnu od 23. března s tím, že dostaneme do ordinace jeden nebo dva kusy. To je na jeden den provozu,“ vysvětlil, jaká je realita.

V severní části Olomouckého kraje zahrnující Šumpersko a Jesenicko zavřelo ordinace přes dvacet stomatologů. Uvedla to šéfka Oblastní stomatologické komory Šumperk Alena Mitterová. Část lékařů má omezený provoz, jen malá část funguje bez omezení.

„Nemáme ochranné pomůcky, sestry bez nich odmítají nastupovat do práce, řada z nich se také musí starat o děti,“ uvedla Mitterová.

Přijímají se jen akutní případy

V rámci okresů Šumperk a Jeseník vytvořila oblastní stomatologická komora síť zástupů s rozpisem, kdy budou sloužit.

„Přijmou jen akutní případy. Lidé by lékařům měli volat od sedmi do osmi hodin ráno a domluvit se, aby nedocházelo ke kumulaci lidí v čekárnách. Pro zubařské výkony budou tyto pohotovosti fungovat od 8 do 11.30 hodin,“ popsala Mitterová.

Sama šéfka oblastní stomatologické komory má ordinaci zatím otevřenou. „Máme roušky, protože respirátory jsem nesehnala. Pacient si při návštěvě musí dezinfikovat ruce a vypláchnout speciální dezinfekcí i ústa. Měříme mu také teplotu. Teprve potom pacienta ošetříme,“ sdělila s tím, že už tři pacienty kvůli zvýšené teplotě odmítla.

Bez ochrany se zubaři musí vyhýbat infekčním výkonům

Zubní lékaři, kteří se nemohou chránit pomocí respirátoru, se musejí vyhýbat takzvaným infekčním výkonům, při nichž vzniká aerosol. Proto nemohou vrtat zuby nebo používat ultrazvuk.

Stejně jako praktičtí lékaři i stomatologové, kteří zatím ordinují, de facto uzavřeli čekárny, aby se v nich pacienti nehromadili, a s pacienty se domlouvají hlavně po telefonu.

„Akutní pacienty, kterým můžeme pomoci bezpečně, tedy bez aerosolu, a kteří mají negativní anamnézu (ohledně nákazy koronavirem – pozn. red.), ošetříme. Výkony, které jsou naprosto nezbytné a nedaly by se provést bez ochranných prostředků, nebo by šlo o pacienta v karanténě či dokonce infikovaného, budeme směřovat k ošetření ve Fakultní nemocnici Olomouc,“ objasnil Ondřej Procházka postupy, které nastavili stomatologové na Olomoucku.

Pediatři už ordinují na dálku

Praktičtí lékaři v kraji své ordinace zatím nezavřeli, ale bez zázraku v podobě zásilky ochranných pomůcek k tomu podle krajské předsedkyně praktiků Jarmily Ševčíkové směřují.

„Ochranné pomůcky máme jen z vlastních zdrojů, ty ovšem vystačí jen na pár dnů. Pokud nedostaneme další zásobu, budeme muset zavřít,“ potvrdila Ševčíková. V případě uzavření ordinací přejdou i praktičtí lékaři podle Ševčíkové na „telefonický režim“.

Takový už má řada dětských lékařů. Například pediatrička Blanka Krtičková z Olomouce řeší od pondělí většinu pacientů nejen po telefonu, ale i po e-mailu.

„Maminky jsou schopny dobře popsat symptomy, k tomu posílají fotky přes MMS nebo e-maily. Takto řešíme neakutní stavy. Vážné případy musíme ale odkazovat na pohotovost na dětské klinice FNOL. K tomu, abychom přijali pacienta se závažným respiračním infektem, nemáme pomůcky,“ uvedla lékařka.

Bez pomoci pohotovosti se ale za poslední dva dny obešla u 98 procent dětí.