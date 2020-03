Pivovar Litovel kvůli karanténě zavřel, nouzový režim v něm drží pět lidí

„Mimořádná situace v České republice, v Litovli a dvaceti okolních obcích se samozřejmě zásadním způsobem dotýká nejen našeho pivovaru, ale nás všech. Nad rámec Veřejné vyhlášky opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 přistoupil Pivovar Litovel k úplnému zastavení výroby a distribuce minimálně na čtrnáct dní stanovené karanténní lhůty,“ uvedlo vedení pivovaru na Facebooku.

Litovelský pivovar zaměstnává kolem dvou set lidí, ročně vyprodukuje zhruba 210 tisíc hektolitrů piva.

Od časného pondělního rána ovšem spadá kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem spolu s Uničovem a dalšími devatenácti obcemi do uzavřené oblasti.

Příjezdy do ní střeží policie, lidé uvnitř nemohou opustit svou obec. Zakazuje se i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. A to minimálně na 14 dnů.

Pivovar mezitím přešel do krizového režimu, provoz tady nyní zajišťuje pět pracovníků z původních dvou set. Krizový tým podniku spolupracuje jak s hygieniky, tak s krizovými štáby Litovle a Olomouckého kraje.

„Komunikace se všemi štáby je na dobré úrovni. Všem orgánům státní správy a samosprávy, zejména na úseku ochrany zdraví lidu, je ze strany Pivovaru Litovel poskytována maximální možná součinnost,“ doplnilo vedení pivovaru.

„Věříme, že náš zodpovědný přístup je jednou z mnoha aktivit velké části veřejnosti, která svým dílem chce co nejvíce přispět k tomu, aby se život co nejdříve vrátil zpátky do normálu. Připojte se k této snaze i vy. Zbytečně nikam nechoďte, noste roušky, pomáhejte, buďte optimističtí a navzájem ohleduplní. Věříme, že tu blbou dobu společně zvládneme,“ uzavřel pivovar své prohlášení.