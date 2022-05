Města doplácejí na odpady i desítky milionů, zvýšení poplatků je nevyhnutelné

Radnice velkých měst Olomouckého kraje vybízejí občany k důslednějšímu třídění toho, co vyhazují. Snižuje to totiž náklady na likvidaci komunálního odpadu, které neustále narůstají a jdou už do desítek milionů korun. Lidé přitom na poplatcích zaplatí třeba i méně než polovinu, zbytek jde z městské pokladny.