Lidé vyhazují odpad i do CHKO, jedna skládka náhle zmizela díky Facebooku

Hromadu nepotřebných věcí někdo nedávno vyhodil například u sjezdu z dálnice D35 u Mladče kousek od Litovle. Místo přitom leží na okraji CHKO Litovelské Pomoraví. Přesto se i tam černé skládky každoročně objevují.

„Je to kousek z dálnice, lidé tam najedou, chvíli počkají, až nikdo nejede kolem, a naházejí nepořádek, kam se jim zachce. Kolikrát jsme tam našli už i ledničku nebo pračku,“ stěžuje si starosta Mladče Jiří Pekař. Žádného z viníků se doposud nepodařilo chytit.

Obec ani správa CHKO si už neví rady. „Minulý rok v červnu jsme tam nainstalovali tabule s informací, že se jedná o chráněnou krajinnou oblast, kde jsou černé skládky zakázané, ale očividně to nepomohlo,“ popisuje Vladislav Holec, vedoucí stráže CHKO.

„Dosud jsme nevěděli, jestli to někdo dělá z nedbalosti, nebo záměrně, ale teď, když byly odpadky přímo u těch cedulí, víme, že je to určitě naschvál,“ dodal.

Skládka byla na rozhraní pozemku Lesů ČR a Ředitelství silnic a dálnic. Pracovníci lesů ji vyfotili a zveřejnili na Facebooku jako odstrašující případ, celá situace pak měla nečekaný konec.

„Byla tam televize, stoly i nějaké figuríny z obchodu. Od zveřejnění ale neuběhlo ani pět dní a někdo nepořádek uklidil. Optimisticky doufáme, že to byl ten, kdo to tam navezl, že se v něm hnulo svědomí, ale je možné, že to byl úplně někdo jiný,“ shrnul Václav Bendl z odboru vnějších vztahů Lesů ČR.

„Kdyby skládku nikdo neodklidil, samozřejmě bychom se do toho pustili my, stejně jako jsme to na tomto místě dělali už několikrát,“ doplnil.

Do cenné přírody vyváží i nábytek či ledničky

Sjezd z dálnice u Mladče není jediné místo Litovelského Pomoraví, kde se nelegální skládky objevují.

„Další je u Štěpánova u Kurfürstova ramene. Našli jsme tam ledničky, postele i hračky. Minulý rok jsme to řešili se starostou Štěpánova, který nám ke skládce přistavil kontejner a tím nám úklid velmi ulehčil. Kromě toho, že uklízíme tyto dvě oblasti, procházíme místa podél cest a projíždíme Moravu na lodích,“ říká Holec.

Se stejným problémem mají zkušenosti i v CHKO Jeseníky. „Minulý rok jsme řešili nelegální skládku u Malé Morávky, kdy to nakonec musel odklidit až majitel pozemku, tedy Lesy ČR,“ přibližuje Michal Ulrych ze správy CHKO.

„Když se na viníka přijde, dostane pokutu, ale pokud jej nechytneme při činu, tak se většinou nedaří ho dopátrat, a nakonec to dopadá tak, že má nepořádek na starost právě majitel pozemku,“ dodal.

„Lidé by měli nepořádek odvážet do sběrných dvorů, a ne vyhazovat, kde se jim zachce. Naštěstí jsou ale pořád i dobrovolníci, jimž není příroda lhostejná a kteří nám s úklidem pomáhají,“ uzavírá Holec.