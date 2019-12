Nejsme plní nenávisti, hájí se Náměšť smršti kvůli domu pro hendikepované

Nedávno opravené náměstí ozdobené betlémem, ulice lemované starými grunty a socha T. G. Masaryka, který sem dokonce před 90 lety přijel. V předvánočním týdnu je uklizené centrum zhruba dvoutisícového městyse oázou klidu. V ostrém kontrastu s tím je ale smršť, která se kolem něj strhla.

Snad nikdy dřív nebylo o Náměšti na Hané v celé republice slyšet víc, její jméno rezonovalo i mezi poslanci.

Důvodem je petice, jež v posledních týdnech kolovala mezi místními. Její autoři nesouhlasí s tím, aby na okraji obce u rodinných domů vznikl domov pro mentálně a fyzicky handicapované.

Moderní stavbě, kterou plánuje olomoucké hejtmanství, vytýkají rozpor s územním plánem a bojí se, že kvůli hustší dopravě přijdou o klidné bydlení. Někteří z místních se však nechali slyšet, že postižené v obci prostě nechtějí.

Lavina ze sociálních sítí

Právě kvůli tomu a také díky sociálním sítím se informace o petici rychle šířila. Náměšť si na internetu vysloužila záplavu odsuzujících komentářů. Jeden sepsala i poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová:

„Petici v Náměšti na Hané proti tomu, aby vznikl domov pro osoby s handicapem, nemůžu lidsky pochopit,“ uvedla v hojně komentovaném příspěvku.

Představitelé obce a také řada místních, s nimiž MF DNES v posledních dvou týdnech mluvila, ovšem nálepku xenofobů odmítají. Se stavbou domu problém nemají, chtějí ale najít jiné místo.

„Bohužel jsme se stali populárními, ale ne tak, jak bychom chtěli. Především díky některým médiím a řadě komentářů na sociálních sítích, kde nikoho nezajímají žádné argumenty a objektivní důvody. Mrzí mě, že obyvatele Náměště takto hodně lidí nespravedlivě odsoudilo,“ lituje nedávných událostí například zdejší rodák Jiří Mach.

„Překvapilo mě, že to někdo tak necitlivě zjednodušil“

Petici, na níž se sešlo 655 podpisů, Mach nepodpořil. U plánu domu mu mimo jiné vadilo, že by měl stát na okraji obce na úrodné hanácké půdě.

„S takovým zařízením problém nemám, nelíbí se mi ale výstavba na zelené louce. Mohla by se pro něj přizpůsobit nějaká již stojící budova. Nemám problém s handicapovanými lidmi, přece také musí žít mezi námi,“ zdůraznil Mach.

Podobně to vidí i paní Lída, kterou MF DNES oslovila v obci při cestě na nákup. „Tito lidé by přece měli být začleněni do společnosti, mohlo by se pro ně u nás najít jiné místo,“ podotkla.

Coby patrioti se pak lidé v Náměšti shodli, že je nynější špatná pověst městyse mrzí.

Patří k nim i spoluautorka diskutované petice Vladimíra Trávníčková.

„Překvapilo mě, že celou situaci někdo tak dezinterpretoval a necitlivě zjednodušil, že se zdá, že je Náměšť na Hané zaujatá proti handicapovaným,“ řekla Trávníčková.

Sama žije nedaleko místa, kde má domov pro dvanáct lidí stát. Je přesvědčená, že stavba jde proti územnímu plánu.

„To je důvod, proč jsem se na vzniku petice podílela. Provoz tohoto zařízení co do pohybu osob či zvýšené frekvence dopravy neodpovídá fungování rodinné zástavby určené k venkovskému bydlení, která tady už stojí a která je tu i do budoucna plánovaná,“ řekla.

Důležitým prvkem současného dění je také fakt, že v obci chyběly informace. Dům totiž chce postavit Olomoucký kraj kvůli plánovanému zrušení ústavu pro mentálně handicapované v Nových Zámcích, jehož klienty rozdělí do nových rodinných domů v celém regionu.

„Podle odborníků je to nejlepší způsob, jak lidi s handicapem začlenit do společnosti,“ doplnila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Obcí kolovaly fámy a nesmysly o nebezpečných lidech

Pozemek pro dům v Náměšti patří kraji podle Trávníčkové zhruba rok. „Chyba byla, že Olomoucký kraj nedal místním a ani obci k tomuto plánu žádné informace, a najednou začaly přípravy stavby,“ je přesvědčená Trávníčková.

Podobně to vidí Jiří Mach, i kvůli nedostatku informací petici nepodepsal. Mezi lidmi putovala ještě před tím, než se odehrála informativní schůzka občanů a zastupitelů se zástupci hejtmanství a ústavu v Nových Zámcích.

„Po obci se tak brzy začaly šířit nejrůznější fámy a nesmysly, jak nebezpeční lidé tam budou. Totéž se pak objevilo na sociálních sítích, otevřela se tím Pandořina skříňka a někteří lidé mohli dostat strach,“ míní Mach.

Dění v obci se věnovalo i prosincové zastupitelstvo, za petici se postavilo. „Podpořil jsem ji, protože studie domu vůbec nerespektuje ráz čtvrti a takový návrh budovy tam vůbec nepatří. Osobně mám problém také se způsobem komunikace směrem z Olomouckého kraje k občanům městyse. Nikdo s nikým nemluvil a nikdo se nikoho neptal na názor,“ vysvětlil jeden ze zastupitelů Ondřej Kašpar.

MF DNES již minulý týden v pátek požádala mluvčí kraje o vyjádření k otázce, jak vypadalo informování obce o plánu postavit zde bydlení pro handicapované. Odpovědi však do čtvrtečního večera nedorazily.

Náměšť teď pro dům hledá jiné místo, v lednu sem kvůli tomu přijede i hejtman Ladislav Okleštěk. „Vedení Náměště proti stavbě domu nic nemá, jen je třeba dál jednat a hledat společná řešení,“ poznamenal.