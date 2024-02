Morbidní a neuctivé, kritizují lidé galerii, která vystavila kočku v epoxidu

Vystavená díla v galerii Window Gallery se nacházejí ve velkém výkladu, takže je vidí každý kolemjdoucí.

„Výstavy tak částečně vstupují do veřejného prostoru. Letos v lednu jsem jako v pořadí 33. výstavu představil dílo umělkyně Margarity Ivy Ukolébavka. Tušil jsem, že výstava bude přijata rozporuplně, avšak vzbudila v místě nad očekávání velké emoce a vlnu nesouhlasu,“ přiznal sběratel a kurátor Robert Runták.

„Několik lidí mě vyzvalo, abych výstavu ukončil.... v rámci sociální skupiny Přerováci, která čítá téměř dvacet tisíc členů, jsem se pokusil výstavu a vystavené dílo vysvětlit, stejně jako jsem poukázal na principy svobodné umělecké tvorby apod. Příspěvek vyvolal opět bouřlivou reakci, převládaly negativní a odmítavé názory,“ popsal Runták s tím, že expozici nakonec neodstranil, ale zakryl ve výloze roletou.

„V návaznosti na diskusi jsem se rozhodl umožnit lidem – členům sociální skupiny Přerováci - v anketě rozhodnout hlasováním o tom, jak výstava bude dále probíhat. Umělecké dílo zůstane po zbytek výstavy, tedy do 29. února skryto za roletou, takže ho nikdo neuvidí,“ dodal Runták.

Během šesti dnů o výstavě hlasovalo 941 lidí. „576 se přiklonilo ke skrytí díla, 365 pak pro ponechání. Výstava tedy probíhá dále, avšak až do konce jejího trvání bude vystavené dílo skryto za roletou,“ řekl.

Expozice zaujala v médiích a na sociálních sítích k ní zazněly stovky komentářů. „Některé z nich si dovoluji publikovat, a to v původní neupravené podobě,“ řekl Runták, který nyní na skle zakryté výlohy některé názory zveřejnil.

„Doufám, že kočka bude schovaná za roletu, a vznikne tak speciální přerovská verze Schrödingerovy kočky, kdy kočka zároveň vystavená je i není,“ reagoval například Václav Dejčmar, který dodal, že tento krok zvítězil nad svobodou projevu.

„Bože, to už je hodně morbidní vystavovat mrtvou kočku zalitou v bloku a nazývat to ještě umění,“ poznamenala zase Andrea Antoniou-Vojtášková. Tu podpořil Marian Starší: „Odstraňte tuhle ošklivost a tu nebohou kočičku řádně pohřběte, ať má její duše klid. Je to neúcta a zhovadilost. Tohle není žádné umění.“

Šestadvacetiletá Margarita Ivy se za své dílo dočkala řady odsudků, když je v červnu roku 2023 vystavila na svém facebookovém profilu. Umělkyně dokončuje studia na pražské UMPRUM v ateliéru VU3 a ve svém díle nabírá inspiraci z traumatických zážitků z dětství.

„Margarita vyrůstala na Ukrajině a nyní se zabývá převážně otázkou smrti a svou tvorbou se ji snaží přijmout a svým způsobem zjemnit a zromantizovat. Epoxidem zalitá těla mrtvých zvířátek symbolizují proměnu zesnulých duší,“ vysvětlil její tvorbu propagátor současného umění Martin Fryč.

I schovaná kočka je umění...

Margarita Ivy podobné instalace vytváří už delší dobu. Ukolébavka, která je zobrazena jako mrtvá kočka v pryskyřici, má zajímavý příběh. „Tu kočku jsem našla mrtvou. Nikdo ji nechtěl pohřbít, udělat jí poslední službu,“ řekla Ivy.

Inspiraci vytvořit provokativní instalaci dostala od své babičky. „Moje babička prožila druhou světovou válku, zažila hladomor. Její pohled na svět a vnímání byl morbidní, hodně tvrdý,“ přiblížila.

Babička jí zpívala smutnou ukolébavku o kocourovi, který zahynul. „Proto vznikla tato ukolébavka. Její text je na kapesníku, který je součástí instalace,“ vysvětlila Ivy.

Autorku mrzí, že lidé její dílo odsuzují, ale nepátrají po jeho podstatě. Reakce Přerovanů svým způsobem očekávala. „Vnímat smrt je pro mnoho lidí nepřijatelné, chtějí se před ní skrýt, ale neuvědomují si, že jí neutečou,“ řekla.

Svou instalaci ukrytou za roletou vidí jako umělecké dílo. „Možná je to absurdní, ale když schováte něco, co nemá být viděno, je to taky umění,“ uvedla.