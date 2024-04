Jarní Flora je inspirována spojením květin a vesmíru, láká i na středověký tis

Olomoucké výstaviště ve Smetanových sadech s hlavním pavilonem A dnes žije posledními přípravami na čtvrteční otevření, šestašedesátý ročník potrvá čtyři dny.

„Flora Olomouc je po desetiletí největším tuzemským svátkem květin a oslavou jara. Návštěvníci se u nás po šedivé zimě osvěží a načerpají nové síly. Letos je autorem hlavní expozice uznávaný florista Jan Milt. Je mu 36 let, má řadu zkušeností ze zahraničí,“ uvedla ředitelka společnosti Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

„Plníme tak jeden z našich cílů – navázat spolupráci s mladými a současně kvalitními tvůrci. Letošní centrální expozice tomu odpovídá. Je opravdu na co se těšit,“ dodala.

Milt spojil svou zálibu ve vesmíru s prací. Centrálním tématem pavilonu je symbol elipsy představující oběžnou dráhu, na které je expozice postavená.

„Má tři osy, a to pódium, skrytý prostor pojatý jako kosmická loď a květinový prvek. Pracoval jsem i se snímky z teleskopu Jamese Webba. Stavíme na kontrastu studených technických prvků a přírodního materiálu, velkého množství květin. Hrajeme si se světly, zrcadly, aby návštěvníci hned nedostali vše naservírované na první pohled,“ přiblížil Milt.

Lidé se budou cítit jako při vstupu do chrámu

Při plánování hlavní výstavy se držel fotek Krabí mlhoviny, Seyfertovy galaxie a souhvězdí Cassiopeia. Zároveň se chtěl vyhnout symetrickému vyznění, a vycházel proto z principu zlatého řezu.

„Návštěvníky ohromíme hned při vstupu z foyer. Nejprve narazí na poměrně tmavou část s prvními květinami, stejně jako u vstupu do kostela. Je to poměrně malý až stísněný prostor, ale pak jdete dál a přijde ten úžasný moment, kdy člověk vstoupí do samotného chrámu a otevře se před ním úchvatný vysoký prostor plný světla,“ vylíčil autor výstavy.

Jarní Flora Olomouc 2024 kdy: čtvrtek 25. až neděle 28. dubna (do soboty 9-18, v neděli do 17 hodin)

kde: Výstaviště Flora Olomouc

Pavilon A: Galaxie květin – hlavní expozice, výstavní expozice květin Květy kolem nás, expozice svazu květinářů a floristů ČR: Ukázky současných trendů ve floristickém umění, expozice Českého zahrádkářského svazu Emoce, prezentace zahradnických a uměleckých škol ČR, výroba hmyzích domečků pro olomouckou tržnici a rozárium, Nadace partnerství – výstava o stromořadích a významných stromech, čtvrteční soutěž floristů a výstava soutěžních prací, čtvrteční soutěž Kytice roku 2024 – dárková kytice ke Dni matek, odpočinková zóna s občerstvením, pěstitelská poradna

Pavilon E: výstava Bonsaje – umění z jiného světa

Pavilon G: expozice Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, Jeseníky – sdružení cestovního ruchu a Asociace soukromého zemědělství Perly regionu

Venkovní plochy a pavilon H: zahradnické trhy (široký sortiment rostlin, zahrádkářských potřeb, nářadí pro kutily i domácích potřeb, občerstvení)

Oranžerie – Smetanovy sady: expozice Umění v květech

základní vstupné: 200 korun na místě, online mírně zvýhodněné

parkování: Galerie Šantovka

Pódium hlavního pavilonu bude patřit floristickým show a přednáškám Kláry Franc Vavříkové nebo Dany Marklíkové. Terasa „áčka“ zabaví hlavně děti například výrobou hmyzích domků nebo ptačích budek. V přístavbě se představí střední školy.

„Zahradnický obor neprochází dobrým obdobím, potřebujeme si vychovat kvalitní zahradníky a udržet je v oboru. Dát jim prostor, aby se zviditelnili. Je nutné je udržet v oboru a umění zahradnické opět zviditelnit,“ zdůraznila Fuglíčková. Kromě zahrádkářů proto podle ní Flora cílí také na zahradníky.

Areál celého výstaviště od jezírka u Polské ulice až k hlavnímu vstupu ve Wolkerově ulici zaplní přes tři stovky prodejců a vystavovatelů.

„Na zahradnických trzích bude mimo jiné k dostání různý zahradnický materiál jako například přísady, sazenice, konifery, semena, stromky, osivo, květiny, kaktusy a sukulenty. V nabídce bude také nářadí, skleníky či zahradní mechanizace,“ informovala za výstaviště Zuzana Chalupová.

Destilace levandulí i bonsaje evropské špičky

Na ukázky a rady narazí návštěvníci také na pódiu u palmového skleníku. O něco dále v pavilonu G bude možné si vyzkoušet rýžování zlata, lisování oleje či destilování levandule.

Jedna z menších výstav dostala název Bonsaje – umění z jiného světa. Návštěvníci ji najdou v pavilonu E. S ukázkou ze své sbírky v Bonsaimuseu Isabelia ve Starém Městě se pochlubí zkušený sběratel Josef Valuch.

„Expozice bude obsahovat tři japonské zahrady různých velikostí, sestavené z kamenů, doplněné jezírkem a osazené bonsajemi. Výstavní plochu pak doplníme převážně listnatými bonsajemi, z nichž mnohé byly oceněny na evropských výstavách,“ přiblížil Valuch. Výstavu obohatí tradiční čajovna s ukázkami čínských a japonských čajových rituálů.

„Bonsaje, jež se podařilo panu Valuchovi shromáždit, patří mezi ty nejlepší, které jsou v Evropě k vidění,“ podotkla ředitelka výstaviště. K vidění bude třeba i tis starý více než 500 let.

„Pro řidiče osobních aut máme domluvené parkování v Šantovce. Olomoučané, kteří potřebují přes park v době výstavy projít, mohou využít osvědčený systém průchodek za zálohu 200 korun. Areál je oplocen, jelikož výstaviště je historicky umístěno v parcích a jde o placenou akci,“ doplnil mluvčí výstaviště Michal Poláček.