Z CHKO mizí první maringotky, jimiž lidé roky obcházeli zákaz stavby chat

První obytné přívěsy začali jejich majitelé odklízet dlouhých osm let poté, co se u jezera začaly objevovat. V minulosti přitom neváhali bezezbytku využívat všech možností, jak se na atraktivním místě na břehu malebného jezera udržet. Až v poslední době se zdá, že minimálně část majitelů tlaku úřadů ustupuje a postupně se vzdává.

Na spadnutí je totiž vydání klíčového dokumentu, který proti majitelům pojízdných obydlí připravuje mohelnický stavební úřad. A to rozhodnutí o odstranění ilegálních staveb. Skutečnost, že už některé maringotky od Moravičanského jezera zmizely, potvrdili MF DNES pracovníci stavebního úřadu, kteří tam před několika dny vyrazili zkontrolovat situaci.

„Někteří původní majitelé maringotky prodali a noví je odvážejí. Dvě už zmizely a další se připravují k odstranění,“ uvedla vedoucí úřadu Radka Melecká.

Úředníci také zjistili, že další dvě maringotky jsou přestavěné na mobilní včelařské vozy.

„Pro tyto účely tam být mohou, nejde už o stavby,“ uvedla Melecká.

Opravdové včelíny nevadí, nesmí jít ale o zástěrku, říká CHKO

Například Petr Zifčák ze správy CHKOLP je však ohledně včelínů zatím zdrženlivý.

„Jednu dobu se nás totiž majitelé maringotek snažili přesvědčit, že je nemají na rekreaci, ale na včelaření. Přitom to nebyla pravda. Pokud je to teď jinak a bude tady někdo včelařit, a ne se rekreovat, bude to v pořádku,“ doplnil Zifčák.

Klíčový spor v minulosti úřady s vlastníky vedly o to, zda obytné maringotky jsou stavbami, či ne. Pro celou kauzu byl totiž status obytných vozů klíčový, protože na stavby majitelé nikdy nedostali povolení.

Stavební úřad po dlouhém souboji s právníky „maringotkářů“ prohlásil, že o stavby jde, jelikož byly u jezera umístěné nastálo a byly například obestavěné přístěnky a pergolami zakotvenými v zemi.

Na břehu zůstává šest černých staveb

V současnosti podle úřadů na místě stále zůstává ještě šest objektů, které jsou černými stavbami.

„Je dobré, že se proces odstraňování maringotek konečně rozběhl. Uvidíme, jak bude pokračovat. V každém případě i přes tento posun bude vydáno rozhodnutí o odstranění staveb, což by mohlo být do konce dubna,“ sdělila Melecká.

Stěhování prvních pojízdných domků uvítali i ochranáři. „Je to určitě pozitivní. Tlak ale nesmí ustat do chvíle, než zmizí poslední rekreační maringotka, která tam nemá co dělat,“ upozornil Zifčák.

Trnem v oku byli majitelé maringotek léta také radnici v Moravičanech. „Dlouho to vypadalo, že stát a zákony jsou na tyto lidi a jejich právníky krátké. Je dobře, že i na ně došlo. Po osmi letech už bylo na čase, aby se zákon a právo podařilo prosadit,“ podotkl starosta Antonín Pospíšil.

Majitele maringotek dlouhodobě zastupuje advokátka Jitka Dolečková. „Pokud někdo maringotku prodal a někdo koupil a odvezl, je to čistě jejich věc. Jinak tuto věc má v rukou stavební úřad,“ řekla pouze.

U Moravičanského jezera v chráněné krajině „zakotvilo“ postupně 12 obytných maringotek a jejich majitelé si vytvořili na pozemcích jakýsi oplocený rekreační prostor. Tím obešli základní problém, postavit chatu by jim totiž v CHKO nikdo nepovolil. U maringotek, přestože je obestavěli pergolami či podestami a mnozí je napojili i na studnu a zřídili toalety, to však tak jednoznačné dlouho nebylo.