Pro bruslení i tréninky hokejistů. Kojetín chce postavit malý zimní stadion

„Velikost plochy není regulérní, čili hokejová mistrovská utkání se tu neodehrají, pro hokejisty to bude pouze tréninkové. Využité ale bude jednoznačně, malého zájmu se neobáváme,“ uvedl starosta Leoš Ptáček (Kojetín 2022).

Zimní stadiony v blízké Kroměříži či Přerově jsou podle něj pro amatérský sport většinou obsazené. Město se nyní uchází o dotaci u Národní sportovní agentury.

„Rozpočet by měl být do osmdesáti milionů korun. Bude to architektonicky pěkná stavba obložená dřevem, zmenšený zimní stadion se zázemím,“ dodal Ptáček.

V regionu řeší nový zimní stadion také v Olomouci. Stávající hala stojící v širším centru je velkou ostudou města, jak potvrdila i anketa iDNES.cz, na stavbu nové ale radnice nemá peníze.

16. května 2023

Tamní zastupitelstvo proto na konci října odsouhlasilo jednání s developerem Richardem Morávkem o nabízené stavbě nové multifunkční haly na místě bývalého vojenského areálu u Velkomoravské ulice.

Přihlásit se v příštích měsících ale mohou i další soukromí zájemci s podobnou nabídkou. O dalším postupu bude město rozhodovat v červnu příštího roku.

Zadání přijaté zastupitelstvem radnici ukládá zahájit předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu nové multifunkční haly stavěné na jejich riziko, v jejich vlastnictví i jimi provozované. Má jít o dvě ledové plochy v lokalitě Velkomoravská nebo jinde.