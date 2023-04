Olomoucký jarmark nabídne chůdařské divadlo i program pro děti

Prodejci ve svých stáncích až do pondělí nabízejí pomlázky, kraslice, farmářské výrobky či proutěné a dřevěné výrobky.

Program: 8.4. Bílá sobota

od 13:00 Cimbálová muzika Cyril 9.4. Velikonoční neděle

14:00 Strýček Líček – hudební vystoupení pro děti

16:00 eMillion – divadelní vystoupení na chůdách

Ke svátkům jara patří i výzdoba. „Horní náměstí je velikonočně nazdobené, jsou zde pomlázky a velký velikonoční věnec a u pódia v moderním provedení malované nadrozměrné kraslice,“ popsala mluvčí pořadatele trhů Monika Řehulková.

Na své si přijdou i děti v dílničkách, kde si mohou vyrobit jarní brože, uplést pomlázku nebo namalovat vlastní kraslici.

Velikonoční jarmark se na náměstí koná do Velikonočního pondělí 10. dubna. Stánky jsou do neděle otevřené od 10 do 19 hodin, maximálně však do 22 hodin, v pondělí pak do 13 hodin.