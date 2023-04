Při pečení nemluví a do kostela chodí večer, tak slaví Velikonoce Ukrajinci

K němu patří také tradice jako například křížový průvod, bitva vajec, sváteční velikonoční košíky, polévání dívek vodou, ale také navštěvování hrobů příbuzných.

Paska se musí upéct ve čtvrtek, protože jeho pečení v pátek by mohlo podle tradice uškodit rodině – kdyby se koláč pekl v pátek, nemusel by se vydařit a ovlivnilo by to na celý rok pohodu rodiny. Když se naopak paska povede, slibuje to rodině prosperitu a štěstí.