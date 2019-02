Policie evakuuje Vrchní soud v Olomouci, který měl jednat o metanolu

„Mohu potvrdit, že v budově probíhá evakuace. Zaměstnanci se mají vrátit nejdříve v poledne, kdy bude rozhodnuto o dalším postupu,“ uvedl po čtvrt na deset ráno mluvčí instituce Stanislav Cik.

Soud měl vynést verdikt v případu šesti obžalovaných z ostravské větve takzvané metanolové kauzy. Krajský soud jim za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců.

„Momentálně je jednání zrušeno. Zatím není rozhodnuto, zda se uskuteční odpoledne nebo bude nařízeno na jiný den,“ nastínil Cik.

Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji. Ani s novým rozsudkem ale nebyla žádná ze stran spokojená. Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty, obžalovaní naopak vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění.

Obžalovaní mají uhradit zhruba dvacetimilionové odškodné

Podle obžaloby dostal na severní Moravu otrávený alkohol prodejce Martin Jirout, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let.

Zprostředkoval dodávku asi 2 300 litrů alkoholu otráveného metanolem pro obžalovaného Michala Klösela do Havířova. Alkohol se poté podle obžaloby přes distributory Martina Posládka, Martina Svobodu a Václava Zlámala dostal ke spotřebitelům, pět lidí po jeho konzumaci zemřelo.

Další obžalovaný Petr Čagan podle obžaloby opatřil Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé. Malátek má sám údajně na svědomí další ženu. Čagan podle obžaloby dodal i alkohol do Brna, kde jeho konzumaci nepřežil další muž.

Nejvyšší trest dostal od krajského soudu Martin Posládek, obžaloba však žádala trest až o dva roky vyšší. Krajský soud většině obžalovaným při ukládání trestu zohlednil časový odstup od spáchané trestné činnosti. Nařídil jim však podle jejich podílu na trestné činnosti uhradit odškodné celkem zhruba dvacet milionů korun.

Jde o poslední hlavní obžalované v metanolové aféře, která vypukla v roce 2012 a vyžádala si pět desítek životů.