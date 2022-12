U Přerova začala dostavba posledního úseku D1, otevře se na jaře 2026

„Zahajovanou desetikilometrovou stavbu lze bez nadsázky označit za jednu z nejdůležitějších infrastrukturních staveb v Česku,“ zdůraznil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Zprovozněním posledního úseku D1 bude v první řadě vyřešena složitá dopravní situace v Přerově, ve druhé řadě se výrazně sníží provoz na dálnici D46,“ vyzdvihl.

Stavební stroje začnou pracovat v lednu, řidičům se má nový úsek otevřít na jaře 2026. Pak bude konečně existovat kompletní páteřní silnice spojující Prahu, Brno a Ostravu.

„Trasa má 377 kilometrů a bude to v pravém slova smyslu klíčová tepna Česka,“ uvedl na zahájení ministr dopravy Martin Kupka.

Nadšení neskrýval náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil. „Pro Přerov je to historický okamžik, místní dostali předčasný vánoční dárek. Vždyť na dálnici tu čekáme více než dvacet let,“ řekl.

Chybějící úsek komplikuje dopravu

Chybějící kus dálnice trápí jak místní, tak projíždějící. Mnoho řidičů už dnes absolvuje cestu z Brna na Ostravu raději přes Přerov, i když zde chybí poslední úsek.

„Leckdy je to rychlejší i kvůli komplikacím, které na D46 z důvodu její přetíženosti v současné době jsou,“ podotkl šéf ŘSD.

Podobně to vidí i dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Ten připomíná, že úsek D46 z Vyškova na Olomouc se potýká se silným provozem a nejsou tam pro případ komplikací dostačující odstavné pruhy.

„Když se na dálnici něco stane, je to vždy velmi rizikové. Nová D1 bude mnohem modernější komunikací ve směru z Brna na Polsko,“ sdělil Charouz s tím, že dokončení D1 zvýší bezpečnost i v Přerově.

Dostavba D1 je stále ohrožena, přesto začne další oprava D46

Právě na D46 se musí řidiči příští rok připravit na nové omezení. ŘSD na ní totiž připravuje další náročnou stavbu, neboť dálnice je podle Mátla v takovém stavu, že silničáři už nemohou čekat, až bude D1 kompletní.

„Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele opravy úseku nultého až čtvrtého kilometru, pověstného letiště i dostavby mimoúrovňové křižovatky Vyškov,“ nastínil.

Teprve letos v říjnu přitom dělníci dokončili dvouletou modernizaci mimoúrovňové křižovatky v Prostějově za bezmála 200 milionů korun, díky níž se zvýšila bezpečnost a plynulost provozu v tomto úseku.

Navzdory slavnostnímu zahájení nemá stavba poslední části D1 stále definitivní jistotu, její odpůrci pořád mohou povolení znovu napadnout. Podle Mátla se to dá i očekávat.

„Věřím, že pokud se tak stane, vyhrajeme, soudy dopadnou dobře a budeme moci stavět plynule. V opačném případě by to byla velká komplikace,“ řekl šéf ŘSD, jenž doufá, že by nenastala situace, kdy by se dostavba dálnice zcela zastavila.

Extrémně náročná příprava

Příprava stavby byla extrémně složitá a řadí se podle Mátla k nejkomplikovanějším v zemi. ŘSD zbývá uzavřít posledních deset kupních smluv na nemovitosti v okolí trasy, celkem jich bude 929.

V několika případech začal proces vyvlastnění. Vyřešeno bylo 543 věcných břemen a 890 nájemních smluv.

Součástí stavby budou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny v souhrnné délce čtyř kilometrů a čtrnáct mostů.

Celkem vznikne 228 stavebních objektů, i proto úsek vyjde na téměř sedm miliard korun. Postaví ho sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc.

V příštím roce mají začít ještě další dvě stavby důležité pro zlepšení dopravní situace v regionu. Jde o úsek dálnice D55 z Olomouce do Kokor s datem otevření v roce 2026.

Dále jde o takzvanou Palačovskou spojku, jež uleví obyvatelům Hranic a okolních obcí, neboť odvede tranzitní dopravu. Její dokončení je naplánováno na rok 2025.