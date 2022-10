Olomouc je kvůli opravám jedna velká uzavírka, ve špičkách kolabuje doprava

Pavel Kvapil dojíždějící autem do Olomouce z Lipníku nad Bečvou dorazil v pondělí ráno do práce o zhruba třicet minut později. Jako mnoho dalších se „zasekl“ na sjezdu z Tovární do Jeremenkovy ulice.

„Kolem osmé hodiny to bylo úplně ucpané. Se zavřeným sjezdem u Baumaxu a opravou před nádražím je to fakt šílené. Auto tu víc stojí, než jede,“ svěřil se s tím, že příště se pokusí zvolit jinou trasu.

Silničáři od víkendu opravují úsek mezi hodolanským mostem a hobbymarketem Baumax. „Oba směry na Velkomoravské jedou krokem, ale jedou,“ okomentovala na sociální síti pondělní ranní špičku kolem osmé hodiny třeba Kateřina Friendlová.

Aktuální dopravní situace na estakádě zajímala řadu řidičů. Podle reakcí na sociální síti se průjezd obešel bez větších zdržení.

Policisté doporučují trpělivost

Policejní mluvčí Petra Vaňharová oznámila, že policisté nemuseli řešit žádné vypjaté situace. Motoristům doporučují obrnit se v těchto dnech trpělivostí.

Estakádu budou silničáři opravovat do 11. listopadu. Dostane nový povrch. Do té doby se tam bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Zavřený je nájezd na Tovární z Jeremenkovy ulice a také sjezd na úrovni Baumaxu.

Už několik dní je neprůjezdná i část frekventované výpadovky z Olomouce na Šternberk. Divišovu ulici uzavřela oprava železničního přejezdu, i v tomto případě jezdí řidiči objížďkou.

V ranní i odpolední špičce musejí počítat až s dvacetiminutovým zdržením. „U Lidlu kvůli uzavírce vypnuli semafory, takže auta, která odbočují nebo vyjíždějí z vedlejších cest, mají problém,“ upozornil Jan, který tamtudy denně jezdí do práce.

Stojí i autobusy a tramvaje

Lépe na tom nejsou ani ti, kdo míří do zaměstnání či do školy hromadnou dopravou.

„Zpoždění nastalo a pravděpodobně v následujících dnech opět nastane zejména u linek, které jezdí dlouhé trasy, například které zajíždějí do Bukovan,“ zdůraznila mluvčí olomouckého dopravního podniku Anna Sýkorová.

„Auta se kvůli uzavírkám přesunula jinam než běžně, takže naše autobusy mohou nabírat i delší zpoždění,“ odůvodnila

Navíc po přibližně třech měsících, co se na celou trasu mezi centrem města a nádražím vrátily tramvaje, se musejí cestující opět učit výlukové jízdní řády.

Tramvaje nejezdí kvůli opravám železničního přejezdu v Divišově na trati do Pavloviček, a to v úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky. Cestující musejí počítat s náhradní autobusovou dopravou. Výluka potrvá podle dopravního podniku do 16. listopadu.

Kvůli napojování nové trati nejezdí tramvaje ani na Nové Sady. „Po dobu tří týdnů nebudou obsluhovat trať v úseku od Tržnice po zastávku Trnkova. Jezdí náhradní autobusová doprava s označením X3 a cestující mohou využít i běžné autobusové linky,“ doporučila Sýkorová.

Výluka tramvají na Nové Sady potrvá do 31. října a od 1. listopadu budou tramvaje zajíždět až na zastávku U Kapličky.

Děti mají chaos. Nedojedou a volají rodičům

Situace komplikuje život rodičům školáků. „Chtěla jsem se převážení dětí autem do školy a ze školy vyhnout, ale nakonec nemohu. Když má dítě delší vyučování, už přesun do kroužku na druhé straně města nestihne,“ popsala první týden výluk Eva Lebedová z Olomouce.

Uzavírky v Olomouci do 20. října: Rokycanova, úplná uzavírka

od 12. do 21. října: Na Trati, úplná uzavírka mimo bus

od 12. do 31. října: Rooseveltova, úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

od 22. do 31. října: Tomkova, úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 4. listopadu: Pasteurova, částečná uzavírka

do 11. listopadu: Divišova, úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 11. listopadu: Tovární, jezdí se jedním pruhem

„Takže ho buď vezmu autem, nebo by tam nechodil. Menší žáci zase výluky nechápou, je to pro ně chaos. Ozvalo se mi několik dalších rodičů, kterým se děti někam rozjedou, ale nedojedou a volají domů,“ doplnila Lebedová.

Stejně jako ona i další cestující přemýšlejí nad tím, zda nebylo možné uzavírky a opravy naplánovat lépe. „Opravy směřujeme záměrně podle jiných rekonstrukcí,“ podotkla Sýkorová.

„Například s pracemi u hlavního vlakového nádraží jsme čekali, až Správa železnic sdělí, kdy bude v Pavlovičkách opravovat přejezd, kdy tam nebudeme smět jezdit. Na základě toho jsme se pustili do oprav před nádražím i my,“ popsala.

Výluka tramvají na Nové Sady byla v plánu podle mluvčí dlouhodobě.

„Pokud by se trať nenapojila teď na podzim, další termín by byl na jaře příštího roku. Nová trať by zbytečně čekala do března,“ dodala mluvčí.

Další komplikace přibudou

A bude zřejmě hůř. Kvůli opravám dalších dvou olomouckých přejezdů budou ve městě od středy platit další omezení a uzavírky.

Řidičům se zavře ulice Na Trati směrem na Řepčín a následně bude pro veškerou dopravu zavřená i Tomkova ulice v místě rekonstruovaného železničního přejezdu „U Anči“.

„Autobusy MHD projedou místem stavby do pátku 21. října bez omezení,“ uvedla mluvčí dopravního podniku. Poté také spoje MHD budou místo objíždět. Přejezd bude zavřený od 22. do 31. října.

Správa železnic v Hejčíně zmodernizuje i zastávku, bude bezbariérová. Současně se bude rekonstruovat železniční stanice Olomouc – Smetanovy sady, která leží na stejném úseku trati.

V místě železničního přejezdu bude za rekonstrukce uzavřena pro veškerý provoz kromě autobusů Rooseveltova ulice.

S omezením bojuje i Horka

Složitou situaci mají lidé i v nedaleké Horce nad Moravou, kde krajská správa silnic nechává opravit Olomouckou ulici. Autobus číslo 20 do obce jezdí objížďkou přes vzdálenější Skrbeň, linka 18 dočasně končí už u železáren a Horku neobsluhuje.

Ve středu se k tomu přidá výluka vlaků, zastávka náhradních autobusů bude na kraji vesnice, zhruba kilometr od stanice.

Starosta Luděk Tichý věří, že omezení se podaří zvládnout. Vlaky se mají vrátit na konci října, kdy také na čas skončí uzavírka.

„Dopravní podnik posílil spoje. Myslím si, že s tím dokážeme žít. S firmou jsme se dohodli, že udělají přeložky sítí do konce roku a do silnice půjdou až na jaře. Nechtěli jsme rozkopávat komunikaci na zimu,“ informoval.

Nová silnice má být širší, počítá se s dvěma novými cyklopruhy, což ocení i cyklisté mířící na oblíbené trasy v Litovelském Pomoraví. Příští rok připravuje obec také cyklostezku na Skrbeň.