Dostavbu D1 bude hájit agentura, za hlas proti aktivistům dá ŘSD miliony

Víc než dva miliony korun za rok zaplatí státní podnik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) soukromé PR agentuře, která má pomoci propagovat výstavbu posledního úseku D1 u Přerova.

ŘSD se netají tím, že jeho hlavním cílem je oslabit pozici ekologických spolků, které zdržují povolování klíčových deseti kilometrů páteřní české dálnice.

Zakázka, na kterou jako první upozornil server Hlídací pes, už schytala velkou kritiku – hlavně ze strany spolku Děti Země.

Smlouvu na „promoaktivity ve prospěch zahájení stavby“, která má být zároveň obchvatem Přerova, uzavřelo ŘSD před dvěma týdny s brněnskou agenturou Red Elephant. Za dvanáct měsíců jí za zprávy a reportáže o budoucím úseku Přerov – Říkovice zaplatí přes 2,3 milionu korun.

„Není to jediná stavba, kde se dlouhodobě setkáváme s odporem a snahou projekt blokovat. Veřejné mínění speciálně ve středomoravském regionu je ale na tuto stavbu citlivé. Dohadů a v některých případech i úmyslných nepravd, které mají za cíl znejistit lidi a postavit je proti stavbě, zažíváme mnoho,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

O tom, že ŘSD chce bojovat hlavně s ekologickými aktivisty, svědčí už zadání veřejné zakázky:

„Cílem předmětu plnění je dosažení výrazného zlepšení mediálního obrazu postupu ŘSD při přípravě dotčené stavby, a to obzvláště ve vazbě na existující mediální útoky vůči ŘSD ČR a vlastní stavbě, resp. jeho technickému řešení ze strany vybraných ekologických aktivistů či spolků, resp. jiných zájmových skupin či jedinců…“

Red Elephant? Žádný nováček

V historii výstavby české dálniční sítě je to poprvé, co bude mít konkrétní stavba vlastní a soukromé „píáristy“, ale není to prvně, co ŘSD v oblasti PR spolupracuje se společností Red Elephant.

Firma od něj dostává menší zakázky od roku 2017. Celkem už si díky tomu vydělala přes 5,7 milionu korun, z toho 4,7 milionu v minulém roce.

Znázornění úpravy trasy posledního úseku dálnice D1 u Přerova, o kterou se zasazuje hnutí Děti Země a také část obyvatel čtvrtě Dluhonice.

Čím firma přesvědčila v případě D1 u Přerova? „Šlo o to, aby to byla agentura, která má nějakou zkušenost s disciplínou dopravy – abychom její pracovníky jednoduše řečeno nemuseli učit terminologii. Roli hrálo i to, aby byla v kontaktu s dotčeným regionem – aby měla dosah a kontakty na místní samosprávu a média,“ objasnil Rýdl.

Přestože ŘSD má v pražském sídle vlastní PR oddělení o pěti lidech, na to věnovat se ve zvýšené míře D1 z Přerova do Říkovic by podle Rýdla neměli čas.

„Aktivně stavíme 230 kilometrů silnic a dálnic a další stavby připravujeme. V této stavební sezoně budeme navíc pracovat na 70 kilometrech modernizace D1. Než abychom dělali hodně věcí špatně nebo nedokonale, zvolili jsme raději tuto metodu,“ podotkl Rýdl s tím, že pokud se spolupráce s agenturou nebude osvědčovat, bude ŘSD situaci revidovat. „Jsem však naprosto přesvědčený, že je to správný krok,“ dodal.

Děti Země: Naše PR dělají dobrovolníci

Podle předsedy spolku Děti Země Miroslava Patrika je to ale krok bizarní a víc než o čemkoliv jiném vypovídá o bezmoci mocných:

„Státní instituce vlastními lidmi placenými z veřejných prostředků nezvládá přesvědčit občany, že příprava dálnice kolem Přerova během dvaceti let je odborně kvalitní, probíhá podle zákona a bez zásadních chyb, takže si za další veřejné prostředky najímá soukromé firmy s cílem tyto problémy zakrýt propagandistickými metodami. Problémy tímto ovšem nezmizí.“

Děti Země se od roku 2005 účastnily zhruba osmi řízení o obchvatu Přerova. Povolování stavby asi na rok zdržela i jejich námitka, že přerovský stavební úřad je podjatý – kvůli tomu se spis stěhoval do Olomouce.

Aktuálně se spolek odvolal proti změně územního rozhodnutí. Hlavním cílem Dětí Země je dosáhnout posunutí trasy dálnice o 150 metrů tak, aby se vyhnula přerovské městské části Dluhonice. ŘSD to odmítá s tím, že při změně projektu by na stavbu propadl jen do roku 2021 platný posudek o vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

„Nové územní řízení běží proto, že u Přerova se na žádost města změnila dálniční křižovatka. Nechápeme, proč se zároveň nedá přesunout trasa, když jde o pouhých 150 metrů a navíc území, kde není biotop žádného zvláště chráněného živočicha ani žádné osídlení,“ podotkl Patrik.

V případě potřeby počítají Děti Země i s žalobami. Strategii svého PR měnit nehodlají. „Naši dobrovolníci budou dál věcně vysvětlovat naše kroky. Víc než se třemi tiskovými zprávami za rok nepočítám,“ doplnil Patrik.