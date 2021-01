Trpělivost, prosím. Spekulace nám nepomáhají, řekl Bach ke hrám v Tokiu

„Naším úkolem je uspořádat olympijské hry a ne je rušit. Proto pracujeme dnem i nocí, abychom zorganizovali bezpečné hry. Nespekulujeme o tom, jestli se hry uskuteční. Děláme na tom, aby to tak bylo,“ řekl Bach při on-line tiskové konferenci. „Žádáme o trpělivost, o pochopení. To je hlavní. Je příliš brzy dělat nějaké závěry,“ prohlásil Bach.

Odložené hry mají začít 23. července. V únoru má MOV zveřejnit čtyři scénáře, podle kterých by mělo být možné olympiádu uspořádat i během pandemie.

„Organizace her je velká výzva, ale my ten boj podstoupíme,“ uvedl Bach. V minulých dnech se objevily spekulace, že japonská vláda s konáním her letos nepočítá. „Spekuluje se o zrušení, o plánu B, o všem. Někdo rovnou navrhuje přesunout hry na rok 2032. Říkejte tohle sportovcům, kteří se na hry připravují,“ prohlásil šéf MOV.

Agentura Reuters dnes uvedla, že případné zrušení her by stála pojišťovací společnosti dvě až tři miliardy dolarů.

Exekutiva MOV dnes kvůli nepříznivé zdravotní situaci ve světě zrušila březnový volební kongres v Aténách, na kterém se měl Bach ucházet jako jediný kandidát o znovuzvolení. Volby se místo toho uskuteční formou videokonference.