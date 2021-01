OH a pandemie? Izolace sportovců by mohla začít už před odletem do Tokia

Zveřejnění manuálu by mělo rozptýlit pochybnosti o konání odložených her, které by měly začít 23. července. Pandemie koronaviru se totiž v Japonsku ani nikde na světě neuklidňuje. MOV počítá se čtyřmi scénáři odstupňovanými podle míry rizika. Nejpravděpodobnější je scénář postavený na tom, že pandemie pokračuje, přičemž některé země ji mají pod kontrolou a jiné nikoliv.

V Tokiu by měla být bezpečná olympijská bublina, řekla novinářům při online schůzce Lucia Montanarellaová, která má na starosti mediální záležitosti MOV. Sportovci, trenéři, rozhodčí, novináři i další hosté, kteří přijedou na OH přímo do Tokia, budou možná muset být už před odletem nějakou dobu v domácí karanténě. Samozřejmostí bude časté testování.

Izolace minimálně 15 000 nezbytných účastníků je velkou výzvou, i když jiné velké sportovní akce probíhají. „Jedna věc je vytvořit bublinu pro 200 sportovců v jednom sportu a úplně jiná věc je vytvořit bublinu pro tisíce sportovců z různých sportů,“ poznamenala Montanarellaová.

Prezident MOV Thomas Bach při telekonferenci s národními olympijskými výbory zopakoval, že by pomohlo očkování všech zúčastněných, ačkoliv nebude povinné. Vyzval sportovce i členy doprovodu, aby se nechali očkovat proti koronaviru, pokud se k vakcíně dostanou. Řada států včetně Česka se zatím potýká s nedostatkem očkovacích látek i pro rizikové skupiny a zdravotníky.

Do března by se mělo rozhodnout o přítomnosti fanoušků. Uspořádání olympijských her je ale pro MOV zásadní, i kdyby měly být jen čistě televizní před prázdnými tribunami. Tři čtvrtiny příjmů MOV jsou z vysílacích práv, za Tokio by to mělo být mezi dvěma a třemi miliardami dolarů (43 až 64 miliardami korun).