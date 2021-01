Kejval o zprávě v Timesech: Zrušení olympiády? Nic takového není na stole

Překvapila vás zpráva britských Timesů o chystaném zrušení her japonskou vládou?

Popravdě řečeno, nepřekvapila. Takovýmto zprávám a hoaxům jsme vystavovaní v poslední době poměrně často.

Pokud by se přece jen zakládala na pravdě, jak by MOV mohl japonskou vládu přesvědčit, aby změnila názor?

Japonská vláda nám dnes k informacím v The Times naprosto kategoricky řekla, že nejsou pravdivé. Tudíž si nemyslíme, že by taková varianta z japonské strany vůbec byla na stole. V pondělí měl navíc tiskovou konferenci japonský premiér, který opakovaně a jasně řekl, že je prioritou japonské vlády připravit a uspořádat bezpečné hry.

Reuters @Reuters Japan privately concludes Tokyo Olympics should be cancelled due to coronavirus - The Times https://t.co/VQeccmRFep https://t.co/BDyXGuJPMl oblíbit odpovědět

Myslíte si, že se vrací do hry i varianta her bez diváků, případně se čtrnáctidenní povinnou karanténou pro všechny akreditované?

To ne. Pořád se držíme čtyř základních scénářů (vypracoval je již dříve MOV a každý z nich počítá s částečným či úplným zaplněním tribun diváky). Devátého února proběhne s organizátory a s MOV brífink k „playbooku“, kde by měly být nastíněny podrobnosti jednotlivých variant.

Kdy by podle vás mělo být definitivně rozhodnuto, že se hry neuskuteční, pokud by MOV nebo japonská vláda takové rozhodnutí učinili?

Doufám, že už jsme za tou hranici, kdy toto rozhodnutí mohlo padnout. Ta byla v okamžiku, kdy se rozhodovalo o tom, zda se hry zruší, nebo posunou. Jen samotný fakt, že se posunou, generoval na straně všech zúčastněných, tedy organizátorů, MOV, národních olympijských výborů, federací a sportovců obrovské vícenáklady. Navíc i v dnešní době se ukázalo, že je možné pořádat velké sportovní akce, ať je to mistrovství světa v házené nebo grandslam v Melbourne. Není tedy důvod se domnívat, že by nešlo uspořádat olympijské hry. Jsem také přesvědčený o tom, že Japonsko má zájem ukázat, jak je to vyspělá země, svou tradiční preciznost i to, že jsou technologicky na výši natolik, že jsou hry schopni uspořádat. Budou vzorem pro pořádání nejen sportovních, ale i dalších akcí. To je pro ně důležitá motivace.

Jaké finanční ztráty by zrušení her znamenalo pro Japonsko, pro MOV, případně pro ČOV?

Samozřejmě obrovské, znamenalo by to fatální důsledky pro pořádání velkých světových akcí, pro sportovní federace. Světové společenství by se z toho vzpamatovávalo dlouho. Ale opakuji, tahle varianta se neřeší.

AFP News Agency @AFP Japan's prime minister says he is "determined" to hold the Tokyo Olympics - bushes off London Times report claiming officials think cancellation is inevitable https://t.co/9QoL4i1NcM https://t.co/hvldz3t0ss oblíbit odpovědět

Předpokládám tedy, že pro ČOV platí, že se nadále připravuje na hry bez jakýchkoliv změn.

Jednoznačně. Jedeme na plný výkon. Za normálních okolností bychom už byli v plných přípravách na zimní olympijské hry v Pekingu, teď se chystáme najednou na hry v Tokiu i Pekingu, které bude dělit půl roku. U obou se snažíme počítat se všemi variantami scénářů, což je sice organizačně a logisticky náročné, ale pracujeme na tom na plné pecky.