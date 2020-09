Člen olympijské vlády Bauer před volbami kritizuje Kejvala. Přirovnal ho k Lukašenkovi

„Není to rovný člověk, já už u toho být nechci,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Karel Bauer, dlouholetý sportovní funkcionář, bývalý šéf jachtařského svazu a člen výkonného výboru ČOV, tedy jakési olympijské „vlády“.



Proti Kejvalovi kandiduje bývalý pozemní hokejista Filip Neusser, který je považovaný za outsidera. „Ale s Jirkou Kejvalem nedošla trpělivost jenom mně,“ říká Bauer. „Určitě nezíská sto procent hlasů. Já pro něj hlasovat nebudu.“

Proč?

Český olympijský výbor by měla vést větší morální autorita. Mně Jirka Kejval nejvíce vadí charakterově, využívá lidi ke svému dalšímu postupu. Je strašně zahleděný do sebe. Většinu akcí, co dělá, je čistě PR olympijského výboru a nijak neprospívá sportovcům. ČOV je spolek, on je tam proto, aby byl sluha. Řídí to jako... pomalu bych řekl, že jako režim v Bělorusku. Autoritativně. Samozřejmě, myslím to s velkou nadsázkou.

Vy kritizujete Kejvala třeba za olympijské parky, které jsou ale u veřejnosti dost populární.

Je to neochota poslouchat, co si myslí a co chtějí členové. A následně tendence vydávat svoje vlastní nápady a aktivity za přání svazů, přitom k žádné diskusi členů nedošlo. ČOV má samozřejmě velký marketingový potenciál, který by se však měl využívat ve prospěch těch svazů, nikoliv bombastických akcí typu olympijský park. Kdyby se někdo následně zeptal, a ČOV by to měl dělat, kolik lidí vám z olympijského parku přišlo do klubů? Jenže to nedělá, místo toho počítá, kolik lidí park navštívilo. Jenže olympijské parky jsou pouťové atrakce, které stojí spoustu peněz, ale vždycky budou pouze atrakcemi - více dětí to ke sportu prostě nepřivede.

Takhle při přípravě vypadaly vizualizace olympijských parků na Lipně a v Ostravě.

Na druhou stranu, když se sečtou návštěvy třeba za rok 2016, tak do parků přišel skoro milion lidí. Čísla hovoří jasně, ne?

Dobré je se ale také podívat na náklady, ty byly například v posledních třech letech 270 milionů korun, přičemž 40 procent z těchto peněz spolkly právě olympijské parky. Problém je ve volbě projektů a v jejich filozofii. A filozofie není postavená na tom, že Kejval je sluha, on se cítí jako pán. Navíc, o využití další značné části příjmů neexistují přesné informace. Kejval vždycky na výkonném výboru říká: Podívejte se do veřejných listin, tam to všechno je. Přesně takhle to dělal Hušák. Mlha, nejasné informace. Hlasuje se třeba pro rozpočet, ale my neznáme přesná čísla! Já jsem spočítal ta dostupná a srovnal s předchozím obdobím. Tak například finanční příspěvky svazům cestou České olympijské (oficiální marketingová agentura ČOV, pozn. red.) klesly za vlády Jiřího Kejvala o 150 milionů korun v porovnání s předchozím obdobím 2005 až 2012. O 150 milionů korun, to je o osmdesát procent méně peněz pro svazy! Průměrný podíl příspěvku svazům na celkových příjmech České olympijské pak klesl za Jiřího Kejvala na tři procenta. V období předtím to bylo 17 procent. ČOV požírá sám sebe svými projekty.

A jaké by to podle vás tedy měly být projekty?

Mezi kluby a ČOV panuje napětí. Některým vyloženě škodí. Existuje třeba taková soukromá iniciativa Děkuji, trenére. Zpočátku, když začínali, říkal jsem jim: Ideální partnerství s ČOV! Tu iniciativu vede známý trenér Zdeněk Haník, ten byl nadšený. Jenže pak to skončilo, protože ČOV řekl, že tohle je jejich trenérská konkurence. A přitom je to placené ze soukromých peněz, skutečně praktická iniciativa. Za státní a obchodní peníze místo toho děláme bombastické akce. A podobné iniciativy nazýváme konkurencí. To mi přijde nesmyslné.

V ČOV jste byl místopředsedou, pořád tam máte vliv, předpokládám, že už sháníte podporu pro Neussera?

Jakože bych aktivně někoho přesvědčoval? To ne. Kdybych to aktivně dělal, tak bych byl stejný jako Kejval, který sice říká, že to nedělá, ale o to více to dělá. Já jsem osm let členem výkonného výboru ČOV, na rovinu říkám, že určitě budu volit Neussera, je tisíckrát vhodnější z hlediska morálně volných vlastností.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Filip Neusser, pozemní hokejista, v Česku téměř neznámé jméno. Není to oproti Kejvalovi muší váha?

To se ukáže až při volbách, ale i kdyby to byla drtivá porážka, tak se minimálně jedná o signál, o určitý vzkaz směrem do hnutí, že ne všechno je tak růžové, jak se na první pohled zdá. Moje názory jsou ve výkonném výboru dlouhodobě známé, až teď o nich poprvé mluvím veřejně.

V českém sportu se v podstatě pořád válčí, což jen podtrhuje aktuální dotační kauza, v níž je ČOV naopak jako poškozený. Šéf České unie sportu Miroslav Jansta chtěl na úkor olympioniků snížit dotace a poslat je ČUS. Roli jakéhosi „počtáře“, který všechny ty dotace počítal, jste v tom hrál i vy. Respektive jste navrhl vzorec, jak je počítat. U soudu jste pak tři hodiny vypovídal jako svědek, že celá kauza je šarlatánství a že jste nic pokoutně nepočítal ve prospěch Jansty a spol. Ale minimálně zvláštní to bylo, ne?

Rozhodně se pokoutně nic nedělalo. Já jsem jim dal nástroj. Podstata obžaloby v dotační kauze tkví v tom, že správná tabulka byla zmanipulovaná. Jenže ona ale byla špatně, jen byla opravená, proto je to absurdní. Rozdělení peněz bylo naprosté šarlatánství. Třeba jachting vycházel jako úspěšnější sport než veslování. I když jsem byl šéf jachtařského svazu, začal jsem se smát: To snad není možný. Tak jak to pak má vypadat, když tam pracují s takovými daty? Když to vezmu od začátku - po revoluci jsem navrhl jednotný vzoreček, podle kterého se rozdělovaly dotační peníze. Ale postupem času se to začalo zakřivovat. Ukázalo se, že nejde měřit tak širokou škálu odlišných situací, přidávaly se tam všelijaké koeficienty, zájmy politiků do to zasahovaly... postupně to bylo obrovsky složité a nikdo nevěděl, jak se ty peníze rozdělují. Chápalo to jen málo lidí. Včetně mě. No a pak nastala situace, kdy byly svolané pracovní skupiny a viděli jsme, jak úředníci tápají. Muselo se to udělat znova.

A místo úředníků jste to udělal vy.

Na základě dat z historie. Sám pro sebe jsem si udělal analýzu svazů, přečetl jsem si stanovy všech těch svazů, jak je to z jejich mezinárodní pozicí, jestli splňují kritéria, podíval jsem se na vývoj členské základny, tam byly obrovské změny, to by ministerstvo všechno mělo vědět! Nakonec ministerští úředníci přišli a požádali mě o pomoc. Já jsem nic pokoutně nepočítal. Kdyby bylo něco pokoutně, tak nejspíš budu obžalovaný.

Nakonec si zatipujte. Bude podle vás olympiáda v Tokiu 2021?

Vzhledem k současné situaci tomu nevěřím, všichni bychom měli už přemýšlet, že se zruší. A že bude až ta v roce 2024 v Paříži.