KOMENTÁŘ: Rébus pěti kruhů. Timesy spustily dominový efekt pochybností

Timesy tím spustily dominový efekt pochybností a otázek, největšími sponzory her počínaje a samotnými sportovci konče.

Načež následovalo podobně masivní dementi.

Za „zcela nepravdivou“ zprávu Timesů postupně označili mluvčí japonské vlády, předseda organizačního výboru her, guvernérka Tokia i prezident MOV.

The Japan Times @japantimes Show must go on: Officials and organizers deny reports Tokyo Olympics will be canceled https://t.co/MS2Vwi6Rp8 oblíbit odpovědět

Co se to tedy stalo?

Ve spekulaci Timesů se zřetelně odrazila nejistota, která v posledních týdnech okolo her panuje. Ta má hned několik příčin. Stoupající křivku případů covidu v Tokiu. Uzavření země pro cizince kvůli nebezpečí nových mutací viru. Průzkum, podle nějž si 80 procent Japonců přeje zrušení nebo další odložení her. Skutečnost, že vakcinace ohrožených skupin začne v Japonsku až v únoru a masová vakcinace obyvatelstva nejdříve než v květnu.

Také proto se přední domácí virolog Kentaro Iwata vyjádřil, že nebezpečí šíření nákazy je vyšší než před rokem, a proto je olympiáda příliš riskantním podnikem.

Klíčové datum: 25. březen?

Rovněž Keith Mills, místopředseda organizačního výboru her v Londýně 2012, se pro BBC nechal slyšet: „Při současném stavu pandemie je nepravděpodobné, že hry letos budou. Kdybych seděl na židli organizátorů v Tokiu, připravoval bych už plány na jejich zrušení. A jsem si jist, že oni takové plány mají.“

Pokud ano, ze zjevných důvodů o nich nehovoří. Jasuhiro Jamašita, prezident Japonského olympijského výboru, naopak ujišťuje: „Hry 23. července rozhodně začnou a budou zcela bezpečné.“ Řeší se údajně jen forma jejich provedení.

Jestliže se pokusíme dopracovat k průsečíku všech těchto prohlášení proti hrám a pro ně, musíme si v první řadě uvědomit, že dnes neexistuje nikdo, kdo by nyní mohl bez jakýchkoliv pochyb říci: „Tokijská olympiáda určitě bude.“

Neumíme odhadnout další vývoj pandemie za měsíc, natož za půl roku. Ale hry nejsou akcí, kterou lze odvolat týden či měsíc před jejím konáním.

Loni v zimě prezident MOV Thomas Bach a japonská vláda navzdory propukající pandemii ujišťovali, že neexistuje varianta na odložení tokijské olympiády. Jenže když se k ní začaly obracet zády mnohé sportovní velmoci, byla 23. března odložena.

Letos se klíčovým datem k vyřčení (snad) definitivního ortelu jeví 25. březen. Toho dne se má znovu rozběhnout olympijská štafeta napříč zemí a mělo by být jasně sděleno: Zatahujeme za ruční brzdu. Nebo: Plnou parou vpřed, cesta zpět neexistuje.

V takovém případě by si japonská vláda určitě ráda zachovala tvář a líbilo by se jí, aby hry skrečoval někdo jiný.

Agentura Reuters se odvolává na vyjádření nejmenovaného předního poradce dvou sponzorů MOV, žijícího v Tokiu, podle nějž se v případě pokračující celosvětové pandemie vedení MOV obrátí na OSN a WHO se žádostí o názor, zda se hry mají uskutečnit.

Pokud by odpověď byla negativní, na základě uzavřených pojistných smluv by se údajně povedlo výrazně redukovat hrozící ztráty.

A jestliže hry dostanou zelenou? Jaké by mohly být?

Jednoznačně velmi hlídané a osekané. O počty lidí kolem nich, o kontakty i o možné vedlejší aktivity sportovců. Už dříve vytvářené olympijské bubliny by nahradila takřka nepropustná megabublina.

Monstróznost her je problém

Scestná je vize, že se všichni akreditovaní účastníci před olympiádou naočkují. Bach už dříve ujistil, že očkování povinné nebude. Taková akce by navíc byla v celém světě do července reálně neproveditelná, přestože například i předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička požádal premiéra Babiše o „zrychlené“ zařazení 6000 českých reprezentantů do vládní strategie očkování proti koronaviru. Vedení MOV přece razí teorii, že sportovci nemají ve frontách předbíhat ty více potřebné.

Reuters @Reuters Japan privately concludes Tokyo Olympics should be cancelled due to coronavirus: The Times https://t.co/PLEhWYNMkt https://t.co/NOPgTnU8YX oblíbit odpovědět

Může tedy jít o hry s povinnou vstupní čtrnáctidenní karanténou všech akreditovaných po vzoru letošního Australian Open tenistů? Ani to není očekávatelné. Počet osob, jichž by se taková karanténa týkala, by dosáhl ke 40 tisícům a znamenal by obrovské logistické i finanční potíže.

Pravděpodobnější jsou tudíž hry s masivním testováním. Podle posledních plánů mají sportovci podstoupit PCR test před odletem do Japonska, okamžitě po příletu, znovu po vstupu do olympijské bubliny a také 12 hodin před soutěží.

Ovšem obavy, že by národ mohl obvinit vládu z případného rozšíření viru v zemi prostřednictvím návštěvníků her, v japonském kabinetu patrně kolují. Z nich nejspíš čerpal také utajený zdroj Timesů.

Kvůli nárůstu případů covidu sice byl v Tokiu a okolních prefekturách opětovně vyhlášen nouzový stav, ale v porovnání s drtivou většinou světových velmocí je na tom Japonsko v boji s koronavirovou hrozbou stále velmi dobře. Proto mezi obyvatelstvem zesílily obavy ze zavlečení nákazy zvenčí.

Letní olympijské hry jsou událostí, při které se setkává více zemí než na jakékoliv jiné akci. Naposledy jich v Riu 2016 bylo 207.

Ale právě tato monstróznost her je nyní, v čase uzavírajícího se světa, také jejich velkým problémem.