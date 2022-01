Poslední hokejista vyšel z karantény, v Pekingu může trénovat všech sedm

„Máme z toho samozřejmě velkou radost. I když jsme i díky odbornému posouzení paní doktorky Jarmily Rážové, vzhledem k nedávno prodělané nemoci hráče i zkušenosti s případem basketbalisty Blakea Schilba loni v létě pevně věřili, že vše dobře dopadne,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor v tiskové zprávě.

Ocenil pomoc hygieničky a epidemioložky, která je členkou expertního týmu lékařské komise Českého olympijského výboru.

Hokejista, jehož jméno vedení výpravy nezveřejnilo, se mohl se spoluhráči vydat až na večeři, trénink nestihl. Trenér Filip Pešán tak měl k dispozici jen šest hráčů, další část nominovaných se momentálně připravuje v Praze.

Hokejistky, které čeká olympijská premiéra a první zápas základní skupiny proti Číně budou hrát již ve čtvrtek, už v Pekingu trénovaly dvakrát.

„Led je super. Do tréninkové haly je to docela daleko a musíme chodit ve výstroji, ale dá se to,“ řekla Klára Hymlarová. Chválila i zázemí v olympijské vesnici. „Jsem hodně překvapená. Neviděla jsem to ani na fotkách. Nejvíce se mi líbí náš dům, kde jsme všichni,“ uvedla útočnice St. Cloud State University.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny si zatím pobyt v Pekingu užívají. „Je to paráda, je o nás postaráno a není si na co stěžovat. Celý život jsme na to čekaly, takže si to užíváme a každý den jsme překvapeny něčím novým,“ uvedla Aneta Lédlová a poukázala na řadu neúspěšných pokusů českých hokejistek kvalifikovat se na olympijské hry.