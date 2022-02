Pešán: Nevypustili jsme to. Dánům ale stačilo mlátit puky po plexisklech

Takže o výsledku rozhodla ztráta 0:2 z první třetiny?

Ta byla kopií všech prvních třetin v téhle sezoně. Bohužel, i když jsme byli aktivní, vytvořili jsme si v ní spoustu šancí a střel, stejně jsme ji znovu prohráli 0:2. To už není náhoda.

Dá se s tím něco dělat?

Kdybych to věděl, tak bych to určitě změnil. Je tu úplně jiný tým, než který byl na turnajích Euro Hockey Tour. Na vstup jsme se koncentrovali, první třetinu jsme herně zvládli slušně. Bohužel nedáme vyložené šance a z mála střel, které soupeř měl, dal dvě branky. Celý zápas jsme se potýkali s produktivitou.

Pravda, soupeře jste výrazně přestříleli.

Nechci hodnotit počet střel, protože to nikdy není ukazatel, který bych já bral nějak extra vážně, ale i vyložených šancí jsme měli víc než soupeř. Nebyli jsme taky schopní pomoct si přesilovkami, proto jsme prohráli. Věděli jsme, že když půjdeme do vedení, což se nám tedy letos ještě nepovedlo, Dánové budou muset víc a víc útočit.

Proč?

Pak by hokej byl jiný. Ale viděli jste sami, že Dánové vyhazovali puky. To bohužel stačilo. Hráli velmi obětavě, mají v obraně velké chlapy. Nepustili nás do předbrankového prostoru, což byl taky jeden z klíčů zápasu. První branka, kterou jsme inkasovali, byla přesně taková, jakou jsme měli dát my. Zaclonit, narvat tři hráče do brány a pak tam může projít i střela, která nemá gólové parametry.

Dánům pak náskok vyhovoval?

Vzápětí jsme inkasovali v naší přesilovce druhou branku, což i pro psychiku byla velká rána. A když prohráváte 0:2 s Dánskem, které je defenzivně extrémně dobře organizované, tak je to těžké, což se bohužel potvrdilo.

Věřili jste, že dánský odpor zlomí Červenkovo snížení?

Doufal jsem v to. Dostávali jsme se do pozic, ze kterých by naše střely měly končit v síti, nemám vysvětlení, jestli jsme při tom nervózní. Ve vyložených šancích jsme opět zakončili tak, že jsme branku nedali.

Nevyděsily vás pak hrubky v obraně, hlavně od elitní dvojice Jeřábek, Sklenička?

Tým už potom trošičku znervózněl, protože přece jen se jedná o olympijské hry a naši obránci moc zápasů v olympijském turnaji odehráno nemají. Bylo vidět, že nám pak vázla rozehrávka, což mělo také vliv na vývoj zápasu. Ale já si nemyslím, že by to bylo úplně něco, co se dá změnit. My musíme hrát jednoduchý hokej s jednoduchým založením útoku, ale bohužel dnes nervozita na hokejkách už potom byla znát.

Jak je těžké si nepřipouštět, že pokračuje bída z Euro Hockey Tour?

Je krátce po zápase, takže nechci pronášet nějaká velká moudra. Je to samozřejmě nepříjemné, ale musím říct, že jsme nic nevypustili. Ani vteřinu. To jste všichni viděli, že ten tým žil a udělal pro výsledek všechno. Bohužel takový je hokej a byť si myslím, že jsme v tom zápase byli lepší než soupeř, tak jsme nevyhráli.

Je pozitivní, že další zápasy hrajete už v pátek a sobotu?

Je to lepší než mít pár dní volno. Na druhou stranu zase víme, jací soupeři nás čekají. Viděli jsme jejich zápas a nečeká nás samozřejmě nic lehkého.