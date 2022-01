Směr Peking. Češi odletí na hry tisíců testů, nejistoty i bílých skafandrů

Do speciálu má usednout zhruba 80 z celkového počtu 113 sportovců kvalifikovaných na hry plus lidé z doprovodu. Další, například i Ester Ledecká, se vydají do Číny jinými lety.

Na soupisu detailních pokynů pro olympioniky, jak se mají před odletem i během letu chovat, se podílel i profesor Roman Chlíbek, poradce ministra zdravotnictví.

Olympijská výzdoba v Pekingu.

Speciální režim bude platit už na ruzyňském letišti. „Snažíme se o co největší odstínění sportovců,“ informovala Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV. „K odbavení dojde v pravé části terminálu 1, kde k přepážkám nebude smět nikdo další. Letiště vyhradilo i speciální toalety pro olympioniky a zajistí jim také přímou cestu k odletové bráně.“

Podle smlouvy ČOV s Korean Air mají zaměstnanci letecké společnosti na palubě striktně dohlížet na dodržování veškerých hygienických pravidel stanovených českou stranou.

„Ale neumím si ani představit, že by si někdo sundal respirátor ve chvíli, kdy nesmí. Míra vystrašenosti z možné nákazy je obecně na maximálním stupni,“ podotkl předseda ČOV Jiří Kejval.

Však také bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová při tiskové konferenci ČOV podotkla, že tým odlétá na hry „v asi nejhorší situaci za celou dobu epidemie koronaviru v naší republice, kdy je nová varianta omikron extrémně nakažlivá a riziko nákazy se proto výrazně zvyšuje“.

Asistenti nosí i ochranné štíty

V Pekingu už mezitím působí coby předvoj Martin Doktor s osmi spolupracovníky, jimž Číňané povolili přiletět v předstihu, aby připravili zázemí ve třech olympijských vesnicích, jedné v Pekingu a dvou v horách.

„V letadle byly s námi letušky v proticovidových skafandrech a nedostali jsme v rámci hygienických opatření ani teplé jídlo, jen pytlíček s čínskými sušenkami a podobnými pochutinami,“ popisuje. Odbavení po přistání ovšem proběhlo relativně rychle.

Olympijská výzdoba v Pelingu.

„Otestovali nás a odvezli do vesnice, kde nás v jednom apartmánu nechali čekat na výsledek testu. Až když zavolal místní lékař, že jsme v pořádku, směli jsme ven.“

Budovy v olympijských vesnicích jsou nově vybudované, s prostornými apartmány.

„Doprava zatím moc nefunguje, ale podobné problémy byly podle pamětníků i před letními hrami v roce 2008, než se vše rozběhlo,“ říká Doktor. „Tehdy také jeli na hodinu vzdálené místo šest hodin, protože řidič se ztratil. Zato uzavřená olympijská bublina tu funguje dokonale, mimo ni se opravdu nikdo nedostane.“

Česká výprava dostala k ruce rovněž čínské asistenty. Doktor si pochvaluje, že většina z nich umí anglicky a jsou velmi snaživí.

„Jen se musíme srovnat s tím, že je tady jiná kultura. Když jednomu řeknete, že má jít zkontrolovat pokoj, jestli už je opravené okno, tak se jich sebere pět a jdou ho zkontrolovat v pěti.“

Všichni asistenti nosí nejen respirátory, ale i ochranné štíty. „A úklidové čety jsou úplně zahalené v bílých skafandrech,“ líčí Doktor. „Ve dvou lidech ze štábu výpravy teď přehazujeme a povlékáme matrace, které jsme pro naše sportovce z Česka přivezli, protože čínským asistentům organizátoři jasně sdělili, že naše postele řešit nesmějí.“

V prostorách výpravy se navíc tito asistenti nesmějí ani napít. „Musí chodit docela daleko na občerstvení. I pro ně je tahle olympiáda náročná,“ všímá si šéf české mise.

MOV: dvě procenta pasažerů budou pozitivní

Přestože sníh nebývá přímo v Pekingu obvyklým jevem, nedlouho před zahájením her tu chumelilo. Teplota osciluje okolo nuly, zato v horských střediscích padá až k minus 15 stupňům.

„Nebojím se, že by Číňané hry nezvládli a že by sportoviště nebyla připravená,“ tvrdí Doktor. „Jen ještě nemají na začátku her vymakané veškeré jednotlivosti.“

Organizátoři informovali o 72 pozitivních PCR testech v rámci olympijské bubliny od 4. do 22. ledna. Došlo k nim mezi domácími pracovníky her a některými členy přípravných týmů zahraničních výprav, včetně té německé.

„I proto naši olympionici podstupují dodatečný test 4 hodiny před nástupem do letadla. Nikdo nechce uvíznout v čínské izolaci,“ říká Doktor.

Český charter by měl v pátek přistát v Pekingu přibližně ve stejnou dobu jako rakouský. „Právě přílety velkých výprav budou pro Číňany i logistickou výzvou. Uvidíme, jak ji budou zvládat.“

Téhož dne se zároveň Češi dozví, zda všichni členové týmu, cestující chartere, prošli vstupními testy.

Interní studie MOV předpokládá, že zhruba dvě procenta pasažérů olympijských speciálů zachytí Číňané jako pozitivní. Ani PCR test těsně před odletem nedokáže nikomu stoprocentně zaručit, že bude negativní i po přistání.