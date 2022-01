Jako náhradníci poletí na olympijské hry Ščotka, Tomášek a Blümel

„Musím to hodnotit velice pozitivně. Kluci měli zájem a s manažery (klubů) to bylo podobné. I když jsou to náhradníci pro ten ‚taxi squad‘, žádný z manažerů do toho nechtěl házet vidle. Všichni to podpořili a hráči to uvítali i za těchto podmínek,“ řekl Nedvěd v rozhovoru s novináři.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní hokejová federace IIHF v reakci na pokračující celosvětový boj s koronavirem teprve v pondělí.

Zástupci národního týmu mohl doplnit pětadvacetičlennou nominaci až šesti jmény - pěti hráči do pole a jedním brankářem, ale nakonec se rozhodli povolat jen polovinu.

„Čím více hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli,“ řekl již v úterý Nedvěd a vysvětlil také, proč tým bere do Číny pouze hráče do pole a nikoliv gólmana.

„Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého.“

V případě krizového scénáře by další hráče na tři zbývající místa v „taxi squad“ povolala reprezentace operativně.

„Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o této variantě bychom samozřejmě uvažovali, ale to bychom řešili operativně,“ nastínil Nedvěd.

Náhradníci budou v dějišti her ubytováni mimo olympijskou vesnici, ale budou mít možnost trénovat s týmem.

Obránce Ščotka strávil předchozí tři sezony v Litvínově. Momentálně hájí barvy finského Jyväskylä, kde se krátce po svém příchodu chopil funkce kapitána.

Tomášek po odchodu z pražské Sparty působí v ruském Chabarovsku. V sedmačtyřiceti utkáních tohoto ročníku posbíral jedenadvacet bodů (9+12) a je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Stále teprve dvacetiletý Blümel podává solidní výkony v Pardubicích. Za sebou má už jedenadvacet startů v národním týmu, zúčastnil se i loňského světového šampionátu.