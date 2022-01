Ledecká před zlatou obhajobou. Nabitý program, protivné testy i Harry Potter

„Mám za sebou dva náročnější týdny, ale cítím se dobře. Roli určitě bude hrát i časový posun, na který si snad co nejdřív zvyknu. Odpočinu si, potrénuju a pak na to vlítneme,“ těší se.

Co všechno ji při dvojnásobné zlaté obhajobě v Pekingu čeká a nemine?

1 Covidová opatření

Každý účastník her musí být buď očkovaný, nebo musí strávit tři týdny před startem v karanténě. Ledecké se týká varianta první. Jinak se pro ni v olympijské bublině zase tolik věcí nemění. Ze závodů Světového poháru je zvyklá se denně testovat a chránit se před vnějšími vlivy. Nepříjemné je pouze každodenní vyplňování aplikace o aktuálním zdravotním stavu.

„Ale jinak to rozdíl nebude. Už před pěti lety jsem byla před sezonou nakupovat vánoční dárky a měla jsem na sobě roušku, protože jsem se chtěla chránit. Mám velký tým, který živím. Musím být zdravá, abych mohla podávat výkony a mohla jim dát najíst,“ usmívá se.

2 Nedostatek informací

Bobisté, sáňkaři a skeletonisté jsou jedni z mála, kdo si mohl čínské olympijské podmínky vyzkoušet ještě před samotnými hrami. Na nedostatek informací si stěžují klasičtí lyžaři, biatlonisté a moc toho nevědí ani alpští lyžaři.

„Nějaká videa kopce jsou na YouTube, ale víc toho nemáme, což je možná trochu smutné. V Evropě navíc podobné podmínky nenajdeme, takže budeme testovat lyže na místě,“ říká Ledecká. Problémem je, že do Pekingu nemůže odcestovat její testovací tým Atomiku, takže prvotní testování lyží bude provádět její kouč Tomáš Bank.

3 Program v Pekingu

Je pochopitelně velmi nabitý. Na rozdíl od Pchjongčchangu tentokrát hry zahájí na snowboardu, konkrétně 8. února, a jen o tři dny později bude stát na startu superobřího slalomu na lyžích. Pak má v plánu 15. února sjezd a o dva dny později ještě alpskou kombinaci.

„Jestli je výhoda začínat tentokrát snowboardem? Těžko říct. Já jsem hlavně ráda, že se mi závody nekryjí a že je můžu jet všechny,“ má jasno. Dva dny mezi snowboardem a lyžemi každopádně alespoň na papíře působí brutálně. „Je to kruté i vzhledem k tomu, že v Pchjongčchangu byl na přechod skoro týden. Ale vždycky se mi to podařilo nějak uhrát, tak snad se i tentokrát přehodím rychle a lyžařku v sobě probudím co nejrychleji,“ doufá.

4 Zábava na místě

Kvůli nabitému programu Ledecká příliš volného času mít nebude. A když, tak si s sebou vezme hard disk plný filmů. Se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem má v plánu sledovat hlavně Harryho Pottera.

„Splnil domácí úkol a konečně se doma podíval na všechny díly. Tak se těším, až si je v Pekingu pustíme znovu,“ povídá. Rozptylovat ji tentokrát nebude ani maminka Zuzana, ani tatínek Janek, kteří se i kvůli covidovým restrikcím do olympijského týmu nedostali a dceři tak budou fandit z Česka.

5 Soupeřky

Na snowboardu ve většině závodů soupeřku nemá. Kvalifikace vyhrává o sekundy a v závodě prohraje, jen když sama udělá chybu. To na lyžích je situace jiná. V super-G vládnou hlavně Italky, které vyhrály pět ze šesti superobřích slalomů sezony. Nebezpečné při obhajobě senzačního zlata budou i Lara Gutová-Behramiová nebo Mikaela Shiffrinová. Naopak ve sjezdu by Ledecká tolik rivalek mít nemusela. Do Pekingu kvůli zranění neodletí americká vycházející hvězda Breezy Johnsonová. Raketově rychlá Sofia Goggiaová si zase o víkendu poškodila zkřížený vaz v koleně, má taky malou frakturu holenní kosti a poranění šlachy. Přesto do Pekingu plánuje odletět. „Mrzí mě strašně, co se jí stalo, ale snad bude fit co nejdřív,“ doufá Ledecká.