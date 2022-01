Snad Sáblíkovou a spol. poznám, řeší Mills. Vzorem už nebude jen Jágr

Ženská reprezentace se vypořádává s nákazou covidem v týmu, avšak kromě náhradnic a Natálie Mlýnkové odlétá v kompletním složení.

Hokejistky tradičně necestují samy, ale s ostatními sportovci.

„Bude to určitě zážitek, na druhou stranu budou mít všichni roušky a možná hned každého nepoznám,“ vtipkuje Mills.

Užijete si vůbec cestu s nimi?

Bez roušek bychom si ji určitě užily víc, byla by možnost se seznamovat. Teď se spíš budeme držet dál a na povídání a kontakt nebude prostor.

Takže budete tipovat, kdo vlastně sedí vedle vás.

Máme devět hodin na to uhádnout co nejvíc sportovců pod rouškou, dáme si takovou hádanku s holkama. Na konci cesty se zeptáme, kdo a kde seděl.

S jakým cílem na olympiádu jedete?

Mým snem je, aby malé holčičky vyrůstaly s českými vzory v hokejistkách. Aby nemusely koukat jenom na chlapy, ale i na nás a říkaly si, že chtějí být jako Vendy Přibylová nebo hrát jako Klára Hymlarová, chytat jako Klára Peslarová. Nejen aby si hrály na Jágra, ale aby měly možnost hrát si i na hokejistku.

Jak jste vnímala Nagano?

Na Nagano vzpomínám stejně jako kluci hokejisti. Během Nagana mi bylo osm let. Pamatuju si, že jsme vždycky vyběhli s kluky ven a snažili se napodobit góly, které Češi dávali. Naganem jsem žila stejně jako kluci a věřím, že i ostatní holky.

Už tehdy jste sledovala i ženy?

Povědomí o ženském hokeji nebylo velké, když jsem byla malá. Věděla jsem, že Spojené státy a Kanada jsou top týmy, ale konkrétně jsem turnaje nesledovala.

Teď váš čeká vaše vlastní olympiáda. Kdy tomu uvěříte?

Já už tomu věřím teď, těším se na olympiádu už delší dobu. Chápu, že člověk neví, co bude, ale na druhu stranu to jsou věci, které jdou zcela mimo naši kontrolu, takže si užívám, že jsme tady společně. Máme hromadu zábavy a při ni tvoříme partu.

Při čem se bavíte nejvíc?

Dva dny v karanténě utekly rychle, měly jsme online tréninky, kde jsme si přišly, jak kdybychom byly každá vedle sebe. Pak jsme si o tréninku povídaly, volaly jsme si v menší skupince, bavily jsme se o olympiádě, dostaly jsme od trenérů speciální otázky k probrání. Snídani, oběd a večeři máme společně přes Zoom. Oproti Calgary, kde jsme byly zavřené osm dní, byly tyto dva dny jednoduché.

Sen o olympiádě se za chvíli stane realitou.

Přiznám se, že jsem se nad tím ještě nezamýšlela. Bavily jsme se o tom s holkami jen zlehka, jaký chceme, aby tento historický moment pro nás byl, co na něm chceme zažít a jak se vrátit. Samozřejmě je to skvělé, ale hodně emocí proběhlo už po kvalifikaci, kdy jsme se na olympiádu dostaly.

V čem bude olympiáda s kvalifikací stejná?

Až později nám začalo docházet, co jsme dokázaly, jak moc skvělé to vlastně bylo, jak jsme si kvalifikaci užily. Na olympiádě to může být podobné.

Na druhou stranu značný rozdíl je v časovém posunu.

Pořád si s tím hraju, snažím se chodit spát podle času, který je v Číně. Letíme na noc, tak zkusíme využít čas ke spánku, abychom tam vydržely do večera. Mám brýle proti modrému světlu, abych v Číně dříve usnula. Pár holek má zkušenosti z letů z Ameriky nebo Ruska do Česka, každá z nás má svůj malinký trik.

Nemaří testování zážitek z olympiády?

Spíš bych řekla, že to bereme jako součást toho, abychom vůbec mohli odletět. Je to tak nastavené. I možná kvůli tomu začneme hokej řešit až v Číně. Opatření jsou dobrá v tom, že o to víc budeme natěšené na hokej samotný.

Jaký tým do Pekingu odlétá?

Dokážeme udržet srandu i přes online spojení, spoustu jsme toho prožily, máme hlášky z minulých kempů. Nemusíme tvořit tým, ten už je dávno stmelený. Myslím si, že tohle nám hodně pomáhá.