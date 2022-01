Máme rádi drama. Francouzský pár letí do Číny pro zlato, covidu navzdory

Très très hate de vous dévoiler nos nouveaux programmes pour cette saison olympique à l’occasion des Masters d’Epinal, suivis du Finlandia trophy à Espoo!

Pour la danse rythmique, nous sommes tombés sous le charme de la voix de John Legend dans « Made to Love » et « You & I ». Avec la collaboration de @axelle_ebony @kimgingras @sam.chouinard7 et @mf_dubreuil nous avons exploré le hip-hop lyrique ainsi que le Whacking, style de danse né à Los Angeles dans les années 70 afin de répondre au thème de la saison « street dance ».



Demain nous dévoilerons le thème de notre danse Libre…✨



Vidéo: @oniceperspectives

Music edit: @sk8mixhugo