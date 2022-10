Doktorovy poznatky z Paříže: Jídelna v elektrárně i přesun střelců

O prvních dojmech

„V Paříži jsme se chtěli především poprvé seznámit s prostředím, trošku si místo konání oťukat. Procházeli jsme, kde je olympijská vesnice, sportoviště, a jak daleko jsou od sebe.

Součástí celého semináře bylo i setkání s organizačním výborem, kde jsme probírali akreditace a další náležitosti od transportu, přes ubytování až po sportovní záležitosti.

Vstupenky na LOH 2024 v Paříži Od 1. prosince 2022 se zájemcům o vstupenky na olympijské hry v roce 2024 otevře možnost registrace. Proces prodeje vstupenek pak začne v únoru 2023. Samotné vstupenky budou k dostání pouze prostřednictvím webu organizátorů her. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu z celého světa, budou losováni zájemci, kteří dostanou šanci si lístky zakoupit.

Trošku nás překvapilo, že organizátoři přesunuli sportovní střelbu do Châteauroux, což je asi dvě a půl hodiny cesty z Paříže. Pro nás to není příjemná informace vzhledem k medailovým šancím, které ve střelbě máme.

Na druhou stranu jsme při prohlídce viděli, jak daleko už Francouzi jsou necelé dva roky před olympijskými hrami. Oproti třeba Riu by měli vše v pohodě dostavět. Samozřejmě ještě řeší spoustu detailů, ale řada budov už stojí, nebo je téměř hotová.“

O olympijské vesnici a výpravě

„Komfort pro sportovce by měl odpovídat klasickým standardům olympijské vesnice. Byli jsme se podívat například v jídelně, což je velice specifický prostor. Bude totiž v prostředí bývalé elektrárny, kde chvíli sídlilo i filmové studio. Už teď je jasné, že bude pro olympioniky středobodem vesnice.

Na místě je zajímavé i to, že budovy nejsou stejné. Jednak je staví různé firmy, ale Francouzi se snaží i o to, aby tam po olympiádě nestály totožné paneláky. Architektonicky je to velice zajímavý koncept.

Sportovci se na olympijských hrách v Paříži budou stravovat v prostorech bývalé elektrárny.

Ještě nevíme, kde budeme konkrétně bydlet. Alokaci zatím dostaly jen velké týmy nad 200 sportovců, což není náš případ. Podle minulých letních olympiád odhaduju, že by mohla jet zhruba stovka sportovců. Kolik to bude nad nebo pod, samozřejmě ještě nikdo neví.

Přesné místo tedy budeme domlouvat během první poloviny roku 2023. Máme už nějaké preference, které jsme sdělili organizačnímu výboru a uvidíme, jak budeme úspěšní.“

O srovnání s ostatními roky

„V Tokiu jsme byli taky na open days. Seminář jsme stihli ještě před covidovou pandemií v roce 2019 a i tam jsme toho viděli hodně. Rozdílný byl Peking, kde jsme byli jen jednou, a ještě dlouho dopředu.

V Paříži jsou v této fázi příprav rozhodně dál. Velkým otazníkem zatím zůstává doprava, která i bez olympiády není ve městě úplně nejlepší. Ale už chystají speciální olympijské pruhy, takže cestování výprav bude snad plynulejší.

Petřínská výzva Krátce po rozhovoru se Martin Doktor společně s Ondřejem Synkem a dalšími účastníky výzvy rozběhl k Petřínské rozhledně v rámci akce České olympijské nadace, která finančně pomáhá sportovat dětem ze znevýhodněných rodin.

Jinak je Paříž úplně jiná než třeba Tokio, ale jestli to bude nakonec lepší nebo horší, uvidíme až na místě.“

O vzdálenosti sportovišť

„Sportoviště nejsou úplně blízko u sebe, jsou rozházené po celé Paříži a v podstatě i celé Francii. Tím pádem bude i více olympijských vesnic. Kromě hlavní bude vesnice i v Châteauroux, kde budou závodit střelci, uvažuje se ještě o Lille.

A pak se chystá ubytování v Marseille pro jachtaře a logicky i na Tahiti, protože tam asi surfaři nebudou dojíždět. Na druhou stranou oproti tomu, co nás čeká v Miláně a Cortině, to ještě budou kompaktní hry.“

O atraktivních lokalitách

„Řada disciplín se bude konat na atraktivních místech. Například beach volejbal se bude hrát u Eiffelovy věže. Place de la Concorde a Invalidovna budou tvořit kulisu dalších dočasných sportovišť.

Mě osobně potěšila kanoistická dráha, kterou jsem viděl naposledy před třiceti lety, když jsem se tam byl podívat jako junior na mistrovství světa rychlostních kanoistů.

Okolí jezera se nezměnilo, takže trable s bočním větrem tam budou mít závodníci pořád, ale co se týká zázemí, tak je to jiný level. Navíc slalomářský kanál je hned na druhé straně loděnice. Je dobře, že všichni budou pohromadě.“

O zahájení

„Jestli se Francouzům povede už velkolepý start na Seině, pak už zvládnou snad úplně všechno. Včetně věcí, které jim úplně zhatí městskou dopravu. Ačkoliv nám plány na zahájení představovali, pořád si ho nedokážu představit.“