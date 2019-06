Čeští basketbalisté 3x3 na Evropských hrách poprvé prohráli

Basketbalisté si v případě výhry mohli stejně jako ženský tým zajistit postup do čtvrtfinále, Lotyše však porazit nedokázali. V závěru sice dokázali snížit na 15:16 a měli míč, útočný faul a následné trestné hody však zápas definitivně překlopily na stranu soupeře.

„V koncovce a ve chvíli, kdy začal padat čas, jsme to nezvládli hlavou. Máme dost zkušeností, abychom takové situace zvládali. Fauly, když jsou nad osm, tak jsou z toho šestky a to bolí dvojnásob. Do toho přišel úmyslný faul...“ litoval Daniel Zach.

Češi i přes prohru mají stále reálnou šanci postoupit do pondělního play off. „Uvidíme, jestli se to nezamíchá dalšími zápasy. Teď je nejdůležitější porazit Turecko. Vše ale nasvědčuje tomu, že bychom měli být schopni postoupit z druhého místa,“ dodal Zach.