Fuksa vyplul za další medailí z Evropských her, finále má jisté

dnes 10:18

Rychlostní kanoista Martin Fuksa úspěšně vstoupil do Evropských her v Minsku. Český reprezentant s téměř sekundovým náskokem vyhrál svou rozjížďku na kilometrové trati a postoupil přímo do středečního finále, ve kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z předešlých her v Baku.

Svou medailovou sbírku nerozšíří střelci Filip Nepejchal a Nikola Mazurová, kteří nepostoupili z kvalifikace v soutěži smíšených dvojic na 50 metrů z malorážky.