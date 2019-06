Kostelecký vynadal od plic rozhodčímu a pak vystřílel zlato

„To je skvělý bonus. Pro náš střelecký sport potřebujeme, abychom tam měli co největší účast, protože kritéria jsou stále těžší a těžší. Když se to při naší základně povede, je to vždy malý zázrak,“ řekl Kostelecký ČTK a Českému rozhlasu.

Pokud se nestane nic mimořádného, do Tokia pojede on a představí se tak na šestých olympijských hrách. „To je ještě daleko, až za rok. Navíc místo není pro mě. Teď je strašně brzy o tom přemýšlet,“ uvedl.

Zlatá medaile mu však udělala radost i z jiného důvodu. „Chyběla mi ve sbírce. Ze všech ostatních akcí, kterých se účastníme, už mám. A možná to byla s ohledem na můj věk jedna z posledních šancí, jak ji získat,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý střelec.

Před odletem do Minsku několikrát zopakoval, že s výraznějším úspěchem nepočítá. V sobotu a v neděli ale předvedl nejlepší výkony z celého startovního pole.

„Poslední dva roky jsem nestřílel moc dobře, ale pracoval jsem a věřil jsem, že to přijde. Ale nemyslel jsem si, že tady, protože zdejší střelnice mi moc nesedí a myslím si, že je to trochu zázrak, že se to povedlo,“ řekl Kostelecký.

Velkou zásluhu na jeho úspěchu má i Český olympijský výbor a střelecký svaz, jehož zástupci dokázali přivést do Minsku střelcům správnou munici. „Přes všechny problémy, které nám pořadatelé dělali, ji dovezli. Terče tady byly tvrdé a prodávali zde jen jeden druh nábojů, se kterými bychom nebyli konkurenceschopní,“ podotkl.

Kostelecký postoupil do finále, ve kterém se začínalo od nuly, ze třetího místa. Větší tlak ale necítil. „V posledních dvou třech závodech jsem finále pokazil, takže jsem do toho šel bez očekávání a jen jsem čekal, co bude. Soupeři postupně začali chybovat, měl jsem trošku náskok a pak se střílí lépe,“ uvedl.

Vyrovnal se i s kritickou situací při 33. terči, kdy mu rozhodčí chybně neuznali zásah. „V pravidlech je, že když vám terč zapráší, tak je to zásah. A jednoznačně zaprášil. Já nejsem zvyklý se hádat, ale byla to jednoznačná křivda,“ zlobil se.

A hned při závodě důrazně rozhodčímu vynadal. „Jsem impulzivní typ. Byl jsem toho plný a věděl jsem, že mi pomůže, když mu sprostě vynadám. Dostal jsem to ze sebe a asi to bylo dobře. Kdybych držel poker face, tak by mě to děsně štvalo,“ přiznal Kostelecký, který se s rozhodčím dobře zná. „Takže mu k tomu ještě něco řeknu,“ pousmál se.

Fakt, že vybojoval na druhých Evropských hrách první zlatou medaili pro Česko, se dozvěděl až od novinářů. „Slavit ale nemůžeme. V pondělí střílíme s juniorkami mixy, takže to musíme vzít odpovědně, abychom jim soutěž pomohli zvládnout. Něco malého ale s Jirkou Liptákem vymyslíme,“ řekl Kostelecký.