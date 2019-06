Kopl bych se do zadku, vyčítal si Nepejchal po druhé medaili v Minsku

„Základ závodu - kvalifikace - nebyl špatný. Až na jednu položku, kterou jsem nedokázal úspěšně vystřílet. Finále ale bylo taková nejistota celou dobu. Neměl jsem úplně nejlepší polohu a ke konci se to projevilo. Celé se to rozsypalo,“ řekl Nepejchal.

Devatenáctiletý talent byl ve vzduchovkářském finále dlouho ve vedení, ale když už zůstali ve hře jen tři střelci, předstihli jej Richter i Kamenskij. Z boje o nejcennější medaili vypadl smolně o dvě desetiny bodu. Před poslední eliminací měl přitom na průběžně třetího Rusa náskok sedm desetin.

„To, že jsme vedl, mi nedělalo problém. Byl jsme vcelku v klidu, poloha ale udělala svoje,“ řekl Nepejchal.

„Co teď převládá? Asi naštvání, za některé rány bych se kop do zadku,“ přiznal s úsměvem rodák z Kolína, který prožívá výbornou sezonu, ve které již dvakrát ovládl závod Světového poháru a získal účastnické místo na OH. „Zatím to jde, tak uvidíme, jestli to bude pokračovat,“ řekl střelec, jehož v Minsku čekají ještě dva starty.

Českým střelcům se v Minsku zatím daří a vybojovali již čtyři medaile. „Zatím je to výborné,“ řekl Nepejchal. David Kostelecký i Nikola Mazurová navíc pro Českou republiku vybojovali účastnická místa pro Tokio 2020.

„Výprava bude trošku větší a budu tam mít víc kamarádů,“ uvedl Nepejchal, který takzvaný kvótaplac na OH vybojoval již na začátku sezony.

Nepejchal neměl před odletem do Běloruska moc informací o minské střelnici, a přestože někteří jeho krajané se sportovištěm moc spokojení nejsou, on je v pohodě.

„Ke vzduchovce není nic extra z pohledu prostředí potřeba. Střelnice je všude stejná, až na nějaké světelné podmínky. Uvidíme na malorážce,“ řekl v klidu. „Navíc já to stejně moc nevnímám. Přijdu a soustředím se na to, co je přede mnou. Terč je vždy stejný,“ uvedl Nepejchal pragmaticky.