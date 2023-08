Chtějí knokautovat otylou skládačku Samsungu. Parametry to dokazují

Se skládačkami od Xiaomi máme sice jen zběžné zkušenosti (druhá generace se k nám do redakce alespoň přišla ukázat), jelikož si je výrobce stále syslí jen pro domácí čínský trh, je to ovšem velká škoda. Již třetí generace modelu Mix Fold totiž dokazuje, že se konkurence má čeho bát. Xiaomi letos vybrousilo své pojetí modelu, který je ve složeném stavu velký jako běžný smartphone a rozložený jako tablet.

Právě rozměry zařízení je něco, na co Xiaomi dbá, aby uživatel při nošení v kapse ideálně vůbec nepoznal rozdíl od klasického smartphonu. Mix Fold 3 má nyní tloušťku těla v zavřeném stavu 10,86 mm (Samsung má v pase v zavřeném stavu 13,4 mm). Když jej otevřete, je to najednou jen něco přes 5 mm, což jej řadí k nejtenčím zařízením na trhu absolutně. To vše při poměrně přijatelné hmotnosti 255 gramů.

Stejně jako nedávno představený Samsung Galaxy Z Fold 5, i Xiaomi se s modelem Mix Fold 3 pustilo do vylepšování konstrukce pantu. Ten je nyní konstrukčně jednodušší, což jednak přispívá ke zmíněné nižší hmotnosti, ale také i odolnější. Xiaomi se chlubí, že pant tohoto smartphonu by měl vydržet 500 000 otevření a zavření. Pant se rovněž nyní umí zastavit v jakékoliv poloze mezi 45 a 135 stupni, což je vítané vylepšení oproti loňskému modelu.

Xiaomi ovšem záměrně vynechalo informace o odolnosti telefonu. Zdá se tak, že Mix Fold 3 nedisponuje žádným stupněm ochrany proti prachu ani vodě. V tomto ohledu tak přece jenom bude za konkurencí trochu zaostávat.

U displejů se neodehrály příliš velké změny. Vnější AMOLED displej má stále úhlopříčku 6,56 palce, poměr stran 21:9 a rozlišení FullHD+. Nechybí čelní průstřel, tenké rámečky a 120Hz obnovovací frekvence. Kryje jej tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2. Po rozevření se pak odhalí velký 8,03palcový ohebný displej s rozlišením 1 916 × 2 160 pixelů. Jde rovněž o 120Hz OLED panel s tenkými rámečky, a nově se do displeje už vešel i selfie fotoaparát v průstřelu.

Co se hardwarových specifikací týče, telefon pohání výkonný čip Snapdragon 8 Gen 2 společně s 12 nebo 16 GB operační paměti. Na výběr jsou tři verze úložiště pro data: 256, 512 GB nebo 1 TB. Telefon samozřejmě funguje na systému Android 13 grafickým prostředím uzpůsobeném pro využívání ve skládacím telefonu (MIUI Fold 14).

Vzhledem k velice tenkému tělu zařízení by se dalo pochopit, že výrobce musí udělat kompromisy ohledně výbavy fotoaparátů. Jenže Xiaomi to hodilo za hlavu a nabídne i tak velice slušnou sestavu fotoaparátů. Základem je opticky stabilizovaný 50Mpix senzor se světelností f/1,8, sekunduje mu pak širokoúhlý snímač s rozlišením 12 Mpix a úhlem záběru 120 stupňů. Dále zde také najdete dvojici telefoto fotoaparátů, oba s rozlišením 10 Mpix a optickou stabilizací. Jeden nabídne 3,2 optický zoom, druhý dokonce přiblíží obraz pětinásobně. O optiku se opět postarala známá značka Leica.

Telefon napájí 4 800mAh akumulátor, který podporuje 67W nabíjení pomocí kabelu. Xiaomi slibuje, že tímto způsobem budete mít nabito za asi 40 minut. Bezdrátově to však jde taky, a to s rovněž hezkým výkonem 50 W. Chybí ovšem reverzní bezdrátové nabíjení.

Xiaomi Mix Fold 3 je zatím určen pouze pro čínský trh, kde jsou ceny za jednotlivé paměťové varianty následující:

12/256 GB: 8 999 jüanů (asi 27 tisíc korun bez daně)

16/512 GB: 9 999 jüanů (asi 30 tisíc korun bez daně)

16GB/1TB: 10 999 jüanů (asi 33 tisíc korun bez daně)

Byli bychom opravdu rádi, kdyby se Xiaomi konečně rozhodlo poslat svou skládačku i na globální trh, ovšem zatím to příliš nadějně nevypadá. Rádi se však necháme překvapit.